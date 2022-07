L'unité de conseil en cyber sécurité de Kroll se développe au coeur de l'Europe





Kroll, le principal fournisseur de données, de technologies et d'informations liées aux risques, à la gouvernance et à la croissance, a annoncé aujourd'hui que son cabinet de conseil en cyber-risques s'était développé en Europe centrale pour répondre aux risques informatiques accrus auxquels sont confrontées les organisations de la région. La société a lancé des opérations et ouvert un nouveau bureau en Belgique, dirigé par Vito Rallo, directeur général adjoint du cabinet de conseil en cyber-risques dans la zone EMEA.

Fort d'une expertise extrêmement solide en matière de sécurisation des systèmes de contrôle industriels (SCI) SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), des environnements technologiques opérationnels (OT), des dispositifs embarqués et en matière de Red Teaming conforme au cadre TIBER-UE, Kroll s'appuie sur le soutien qu'il offre à ses clients dans un vaste ensemble de secteurs. L'équipe se concentrera sur les services de préparation, par exemple les évaluations de maturité de sécurité et les simulations d'adversaires, ainsi que sur les services de réaction aux incidents, comme la criminalistique numérique, l'assistance juridique et la notification des brèches de données. L'expansion de Kroll accroît ses capacités de protection, de détection et de réaction aux cyberattaques dans la région.

Vito Rallo, directeur général adjoint des cyber-risques chez Kroll, a déclaré : « En Europe centrale, il existe une forte demande en mécanismes techniques de défense de cybersécurité approfondie et de réaction aux incidents à de vastes échelles géographiques. Les organisations ont besoin d'un partenaire capable de les aider à chaque étape de leur parcours de résilience informatique, et Kroll est désormais idéalement positionné pour devenir ce partenaire au centre de l'Europe. »

William Rimington, coresponsable du cabinet de conseil en cyber-risques de Kroll dans la zone EMEA, a indiqué : « Il est important pour Kroll d'être en mesure d'aider ses clients à réagir aux incidents et à améliorer leur niveau de sécurité à l'international. À l'heure où les infrastructures IT et OT se complexifient et où les attaques deviennent de plus en plus sophistiquées, il est essentiel que nous disposions à la fois d'une expertise et d'une assise régionale pour soutenir nos clients. Cette récente expansion nous permet de proposer nos solutions de cybersécurité de bout en bout en bénéficiant d'une expertise informatique locale de premier plan. »

Cette expansion au centre de l'Europe suit la récente acquisition de Security Compass Advisory, un fournisseur de services de conseil et de solutions de cybersécurité basé au Canada, et de la société britannique de services de cybersécurité Redscan. Elle vient également compléter le récent partenariat de Kroll avec Armis, qui lui confère une visibilité sans précédent dans les environnements OT et SCI, en plus de prouver son engagement à offrir les solutions de cybersécurité les plus performantes et des mécanismes de réaction aux incidents inégalés dans le monde entier.

