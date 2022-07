Les Canadiens sont autant stressés au travail que dans leur vie personnelle





LifeWorks, un important fournisseur de solutions en mieux-être global virtuelles et présentielles, a publié aujourd'hui son rapport mensuel de l'Indice de santé mentaleMC montrant une répartition égale entre les Canadiens estimant que leur principale source de stress découle du travail (26 pour cent) et ceux considérant qu'elle est liée à leur vie personnelle (26 pour cent).

Comme l'indique la baisse du score de santé mentale après quatre mois d'amélioration, les travailleurs subissent une pression accrue.

L'Indice de santé mentaleMC pour juin 2022 s'établit à 64,1 points sur 100, alors qu'il s'élevait à 64,9 points en mai.

Les Canadiens sont stressés au travail et dans leur vie personnelle, ce qui entraîne divers effets négatifs :

Les plus grandes sources de stress chez les Canadiens affirmant que leur stress découle principalement du travail (26 pour cent) sont le volume de travail (25 pour cent), les exigences en matière de rendement (14 pour cent) et le manque de soutien (12 pour cent).

Ceux dont la vie personnelle représente la principale source de stress (26 pour cent) éprouvent des problèmes de sommeil (31 pour cent), ont du mal à se détendre (28 pour cent) et vivent des changements émotionnels, comme l'anxiété et la dépression (27 pour cent).

Au total, 74 pour cent des Canadiens disent être affectés d'une façon ou de l'autre par le stress au travail ou dans leur vie personnelle.

Les Canadiens étant d'avis que leur employeur a soutenu leur mieux-être mental durant la pandémie affichent des scores de santé mentale parmi les plus élevés.

Les employés considérant que leur employeur avait soutenu leur santé mentale durant la pandémie affichent un score de santé mentale supérieur de plus de 7 points à la moyenne nationale et de près de 15 points à celui des participants n'ayant pas eu l'impression que leur employeur favorisait leur santé mentale.

Ceux s'étant sentis soutenus citent comme principales mesures prises par leur employeur les modalités de travail flexibles (51 pour cent) et la communication d'information sur les services et les ressources en santé mentale (41 pour cent).

Commentaires de Stephen Liptrap, président et chef de la direction

« On accorde beaucoup d'importance aux problèmes au travail comme source de stress, mais les difficultés personnelles affectent tout autant les gens. Par ailleurs, même si de nombreuses organisations ont amorcé ces derniers mois un retour vers un semblant de normalité, il est clair qu'on n'est pas encore au bout de nos peines. C'est le plus bas score de santé mentale collective depuis janvier, signe qu'il faut poursuivre de plus belle les conversations entourant le mieux-être des employés et le soutien au lieu de s'y désintéresser. »

Commentaires de Paula Allen, directrice mondiale et première vice-présidente, Recherche et mieux-être global

« Les données sont claires, les employés estimant que leur employeur soutient leur santé mentale s'en sortent mieux. Le travail tient une place importance dans nos vies, et le soutien que peuvent proposer les employeurs aide les gens à surmonter toutes les difficultés, personnelles autant que professionnelles. Cela se fait sur deux plans. Premièrement, par l'expérience au travail, c'est-à-dire en offrant un cadre organisationnel souple qui favorise aussi la sécurité psychologique et le sentiment d'appartenance. Deuxièmement, en donnant accès à des ressources, notamment un programme d'aide aux employés et à la famille, mais aussi des programmes connexes et d'autres avantages, et en les faisant connaître. Ces deux formes de soutien sont essentielles. »

Le rapport complet de l'Indice de santé mentale par LifeWorksMC pour le Canada se trouve ici. Ce mois-ci, il comprend des renseignements additionnels concernant la perception de la santé mentale des Canadiens, leur aisance à parler de cet enjeu, le soutien offert à cet égard et les points positifs de la pandémie. Pour recevoir de l'information sur l'Indice de santé mentale par LifeWorksMC chaque mois, abonnez-vous ici.

À propos de l'Indice de santé mentaleMC

Cette enquête mensuelle de LifeWorks a été menée au moyen d'un sondage en ligne en anglais et en français du 3 au 13 juin 2022, auprès de 3 000 répondants au Canada. Tous les répondants résident au Canada et étaient employés au cours des six mois précédents. Les données ont été pondérées statistiquement pour assurer que la composition régionale et hommes-femmes de l'échantillon est représentative de cette population. Le rapport de l'Indice de santé mentaleMC est publié une fois par mois depuis le mois d'avril 2020, et compare les scores obtenus aux données de référence recueillies en 2017, 2018 et 2019.

Depuis mai 2022, les scores sont représentés comme des valeurs absolues et correspondent aux scores de la troisième année de l'Indice de santé mentale par LifeWorksMC. Afin de créer l'Indice de santé mentaleMC, nous utilisons un système de notation convertissant les réponses individuelles en valeur ponctuelle. Les valeurs ponctuelles les plus élevées sont associées à une meilleure santé mentale et à un risque inférieur pour la santé mentale. Les scores entre 0 et 49 correspondent à une mauvaise santé mentale, les scores entre 50 et 79 correspondent à une santé précaire et les scores entre 80 et 100 correspondent à une santé mentale optimale.

À propos de LifeWorks

LifeWorks est un chef de file mondial en solutions virtuelles et présentielles qui favorisent le mieux-être global (mental, physique, financier et social) des gens. En tant que chef de file de confiance en solutions de santé mentale et de mieux-être, la société offre un continuum de soins personnalisé pour aider ses clients à veiller au mieux-être de leurs employés et, ainsi, à contribuer au succès de leur entreprise. Guidée par sa raison d'être de veiller au mieux-être des gens et de contribuer au succès des entreprises, elle aide ses clients à favoriser le mieux-être de leurs employés, à accroître la mobilisation et la productivité de ces derniers et, du coup, le rendement de leur organisation. LifeWorks est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : LWRK). LifeWorks compte environ 7 000 employés et 25 000 organisations clientes, et sert 36 millions de personnes et leurs familles dans plus de 160 pays.

