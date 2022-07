Geek+ et Paack lancent le plus grand projet de robot mobile autonome d'Europe





- Le centre de distribution de Paack à Madrid déploie des centaines de robots logistiques Geek+, permettant de réduire les délais de livraison.

- Une solution unique combinant des robots de prélèvement de commande et de robots de tri pour les opérations de dernier kilomètre et de cross-docking.

MADRID, le 21 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Geekplus, le leader mondial de la robotique logistique, et Paack, un leader européen de livraison pour le commerce électronique, sont fiers d'annoncer le lancement d'un système d'automatisation à grande échelle basé sur des robots mobiles dans le centre de distribution de Paack à Madrid. Avec 270 robots de tri et de prélèvement déployés, il s'agit du plus grand projet de robot mobile autonome (AMR) en Europe et le premier de la société à gérer à la fois la livraison du dernier kilomètre et les opérations de cross-docking.

Le centre de distribution est divisé en deux sections : une mezzanine pour le tri, et une section de préparation de commandes au rez-de-chaussée. Les robots de tri de la mezzanine transfèrent les colis jusqu'aux rayonnages du rez-de-chaussée, où des robots de préparation de commandes déplacent les colis vers les opérateurs. Le nouveau système permet au centre de distribution de garantir une précision de 99,99 % dans l'exécution des commandes tout en traitant jusqu'à 10,000 livraisons par heure.

Jackson Zhang, Managing Director de Geekplus Europe, a déclaré : « Nous sommes très fiers des performances de la solution que nous avons développée avec Paack. Ce projet souligne l'engagement de Geekplus à automatiser le marché espagnol, l'un des plus importants pour nous. »

Jean Gateau, Key Account Director chez Geekplus, a déclaré : « En confiant à des robots logistiques pilotés par l'IA le tri et le déplacement des colis entrants dans le centre de distribution, nous pensons que Paack a établi une nouvelle norme industrielle. »

Le centre de distribution de Paack à Madrid couvre plus de 27 000 mètres carrés et gère la distribution de colis à destination de plus de 60 villes en Espagne. Les AMR Geekplus se chargent de la livraison du dernier kilomètre pour les lieux situés dans et autour de la capitale espagnole, tandis que les solutions de cross-docking préparent les colis pour l'expédition vers des destinations à travers l'Europe.

Ayant récemment bouclé une nouvelle levée de fonds, Paack développe ses opérations de commerce électronique et numérise l'ensemble de son processus logistique afin de mieux soutenir les entreprises dans toute l'Europe. Ce projet, qui est l'un des plus importants de l'histoire de l'entreprise, marque une étape majeure dans la croissance européenne de Geekplus, ainsi que dans l'avancement de la logistique intelligente sur l'ensemble du continent.

À propos de Geek+

Geek+ est une entreprise technologique mondiale à la tête de la révolution de la logistique intelligente. Nous appliquons des technologies avancées de robotique et d'IA pour réaliser des solutions flexibles, fiables et hautement efficaces destinées à la gestion des flux logistiques et?chaines d'approvisionnements. Geek+ est le partenaire de confiance de plus de 500 entreprises de référence dans leur domaine et?a?été reconnu comme le leader mondial des robots mobiles autonomes. Fondée en?2015, Geek+ compte plus de 1500?employés et possède des bureaux en Allemagne, au Royaume-Uni, en Chine, aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud, à?Hong Kong?et à Singapour.??

Pour plus d'informations, veuillez consulter : https://www.geekplus.com

À propos de Paack

Paack est une solution de livraison basée sur la technologie, qui livre actuellement plusieurs millions de commandes par mois provenant de 150 clients internationaux, dont 17 des 20 plus grands détaillants de commerce électronique en Espagne, y compris Amazon, Apple, Inditex, AliExpress, Nike et Nespresso, entre autres.

L'entreprise développe sa propre technologie dans le but de maximiser l'expérience de livraison. En outre, grâce à sa plateforme technologique, à ses processus innovants et à l'accent mis sur l'expérience opérationnelle, Paack offre un service de livraison programmée flexible qui s'adapte au client et contribue à réduire l'empreinte carbone de l'entreprise.

Actuellement, Paack opère en Espagne, au Royaume-Uni, en France, au Portugal et en Italie et offre une couverture dans plus de 100 villes européennes.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : https://paack.co

