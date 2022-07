Soracom s'associe avec IDEMIA afin de fournir des capacités eSIM optimisées pour l'IdO





Soracom, Inc., un fournisseur mondial de connectivité IdO avancée, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec IDEMIA, une société de premier plan dans le domaine des technologies d'identité, pour proposer aux PME et aux sociétés d'Amérique du Nord et d'Europe des capacités étendues de cartes de circuit intégré universelles électroniques (eUICC) fondées sur la technologie DAKOTA SMART eSIM d'IDEMIA, optimisée pour l'IdO. Cette offre constitue le premier déploiement de DAKOTA SMART aux États-Unis.

Cette technologie eSIM certifiée GSMA est conçue pour répondre spécifiquement aux besoins des appareils IdO, y compris aux appareils bon marché présentant des capacités extrêmement limitées en termes de mémoire, de puissance et de traitement. La technologie eSIM d'IDEMIA est dotée de capacités de faible puissance avancées, notamment Suspend, Resume et eDRX, ce qui la rend plus efficiente en termes d'énergie pour les services LTE-M/NB-IoT, tout en étant compatible avec toutes les normes cellulaires, de la 2G à la 5G lorsque celle-ci est disponible. Cette technologie est proposée en facteurs de forme standard MFF2 (5x6 mm), carte à brancher ultra-compacte (2x2 mm), et CSP (boîtier-puce), des versions de qualité commerciale et industrielle étant disponibles.

La plateforme Soracom cloud native est également destinée spécifiquement aux besoins des sociétés et des équipes qui bâtissent de nouvelles expériences autour des appareils connectés. La connectivité mondiale de Soracom et ses outils de gestion de réseau à la pointe du secteur contribuent à réduire le coût total de propriété, à accélérer les délais de commercialisation, et à assurer un contrôle complet sur chaque connexion au sein du parc IdO d'un client.

En plus de la capacité standard GSMA Remote SIM Provisioning, la technologie DAKOTA SMART est compatible avec la solution multi-IMSI de conteneurs d'abonnement de Soracom, qui étend les capacités de gestion de profils en direction à n'importe quelle SIM ou eSIM Soracom connectée au plan de données mondial standard de Soracom. Ceci permet une permutation de profils lorsque plusieurs profils sont disponibles, sans interrompre l'accès aux services de la plateforme Soracom.

« De nombreuses applications IdO potentielles présentent des contraintes strictes dans la mesure où leurs capacités de mémoire, de puissance et de traitement sont très limitées », a déclaré Kenta Yasukawa, cofondateur et directeur de la technologie de Soracom. « Ensemble, Soracom et IDEMIA suppriment ces obstacles à l'entrée et permettent aux entreprises de créer facilement de nouvelles expériences IdO de pointe pour leurs clients à travers le monde. »

« En perpétuelle évolution, l'univers de l'IdO exige et favorise l'innovation pour donner vie à cet univers connecté. Nous sommes très heureux d'accompagner Soracom à l'heure où ils étendent leur portée mondiale et leur évolution technologique. L'utilisation combinée de notre solution eSIM phare avec sa gamme complète d'options de connectivité, de facteurs de forme et de fonctionnalités IdO dédiées aboutira à de nouvelles solutions innovantes dans cet écosystème diversifié », a déclaré Jason Rousseau-Hall, directeur commercial IDO M2M, Connectivity Services, chez IDEMIA.

Pour en savoir plus sur les possibilités de déploiement des solutions IDEMIA DAKOTA SMART eSIM sur la plateforme Soracom, rendez-vous sur www.soracom.io.

À propos d'IDEMIA

Leader dans le domaine des technologies d'identité, IDEMIA a pour vocation d'ouvrir le monde et de le rendre plus sûr. Soutenue par une R&D de pointe, IDEMIA fournit des technologies uniques fondées sur une expertise de longue date en matière de biométrie, de cryptographie, d'analyse de données, de systèmes, et d'appareils intelligents. IDEMIA propose à ses clients publics et privés des solutions de paiement, de connectivité, de contrôle d'accès, de voyage, d'identité et de sécurité publique. Chaque jour, à travers le monde, IDEMIA sécurise plusieurs milliards d'interactions dans les univers physique et numérique.

Comptant près de 15 000 employés, IDEMIA bénéficie de la confiance de plus de 600 organisations gouvernementales, et de plus de 2 300 entreprises réparties dans 180 pays, avec une approche à fort impact, éthique et socialement responsable.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.idemia.com et suivez @IDEMIAGroup sur Twitter.

À propos de Soracom

Soracom s'inscrit à l'avant-garde de la démocratisation de la connectivité IdO, en offrant des solutions robustes, spécialement conçues pour faciliter la création, l'exploitation et l'extension des déploiements IdO. Créée en 2015, Soracom dessert aujourd'hui plus de 20 000 startups, PME et entreprises internationales de tous les secteurs, dont l'agriculture, l'énergie, la construction, les transports, les produits électroniques grand public, la fabrication, l'immobilier et la santé. Les clients font confiance à Soracom pour sa connectivité abordable et fiable, qui permet d'accélérer les délais de commercialisation, de faciliter la connexion au cloud, et d'offrir un accès à un écosystème de partenaires à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.soracom.io.

