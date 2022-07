The Chainsmokers deviendra le premier groupe musical à se produire aux confins de l'espace





World View, principale société d'exploration stratosphérique et de tourisme spatial, a annoncé aujourd'hui une collaboration avec le duo The Chainsmokers, primé aux Grammy Awards, qui accueillera ces artistes sur un vol spatial touristique World View. Ils deviendront ainsi les premiers artistes musicaux à jouer un concert aux confins de l'espace.

« Nous avons toujours rêvé de nous rendre dans l'espace, et sommes enchantés de collaborer avec World View pour vivre cette aventure et cette expérience », ont déclaré The Chainsmokers. « Nous savons que ces points de vue sur la Terre et sur l'espace seront incroyables et exaltants, et nous espérons profiter de ce vol pour laisser libre cours à notre créativité pour de futurs projets. »

Les vols spatiaux touristiques commerciaux débutant en 2024, The Chainsmokers compteront parmi les premiers explorateurs à vivre cette aventure stratosphérique. The Chainsmokers enregistreront un concert depuis l'intérieur de la capsule World View, offrant ainsi aux spectateurs la chance d'assister directement à la prestation musicale ainsi qu'au voyage des artistes aux confins de l'espace. D'autres informations relatives au concert et à l'enregistrement seront publiées ultérieurement.

« Nous sommes incroyablement enthousiastes à l'idée d'accueillir les artistes à succès The Chainsmokers, qui vivront cette aventure exaltante sur l'un de nos vols », a déclaré Ryan Hartman, président-directeur général de World View. « L'un de nos objectifs est de rendre le tourisme spatial plus accessible pour les personnes de tous les milieux, y compris les artistes, dont nous connaissons la capacité à livrer de puissants témoignages lorsqu'ils auront pu admirer les merveilles de la Terre et de l'espace. World View est fière d'être la première société de tourisme spatial à proposer cette expérience à des artistes musicaux. »

La mission de World View : Redécouvrir la Terre

À la différence de ce que proposent les autres sociétés de tourisme spatial, les vols World View seront lancés depuis les sept merveilles du monde (Seven Wonders of the World, Stratospheric Editiontm), à savoir le Grand Canyon, la Grande barrière de corail, le Serengeti, un site d'aurores boréales, l'Amazonie, les pyramides de Gizeh et la Grande muraille de Chine, offrant ainsi aux explorateurs l'occasion d'admirer des merveilles naturelles et humaines depuis le sol jusqu'aux confins de l'espace.

Le prix du vol s'élève à 50 000 USD, un acompte de 500 USD devant être versé pour réserver une place. Huit explorateurs et deux membres d'équipage de World View seront transportés dans un ballon stratosphérique à pression nulle et une capsule spatiale pressurisée jusqu'à 30 kilomètres d'altitude, près de 48 kilomètres dans la stratosphère, pour une expérience transformatrice qui durera six à huit heures. Les explorateurs décolleront avant l'aube pour observer le lever du soleil sur la Terre, admirer la courbure de notre planète, et découvrir l'obscurité de l'espace. Ils verront un monde sans frontières et sans race, et s'immergeront pleinement dans la beauté, la fragilité, l'histoire et l'importance des zones entourant chaque lieu, tout comme de la Terre elle-même.

Pour en savoir plus, ou pour réserver une place, rendez-vous sur worldview.space.

À PROPOS DE WORLD VIEW

Principale société d'exploration stratosphérique, World View a pour mission d'inciter la communauté mondiale à redécouvrir la Terre. Grâce à son héritage d'imagerie Stratollite et aux activités de tourisme et d'exploration spatiales nouvellement lancées, World View s'efforce d'atteindre son objectif ultime : honorer la planète afin que les générations futures éprouvent de la reconnaissance à l'appeler leur maison. Pour en savoir plus, consultez worldview.space.

