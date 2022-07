Mars annonce la création du conseil consultatif FUNd de M&M'S® dans le cadre de sa raison d'être : créer un monde où chacun se sent à sa place





M&M'S, qui fait fièrement partie de Mars, franchit une nouvelle étape pour atteindre sa raison d'être, soit d'accroître le sentiment d'appartenance de 10 millions de personnes dans le monde d'ici 2025

NEWARK, New Jersey, 20 juillet 2022 /CNW/ - M&M'S®, la marque de bonbons emblématique qui fait partie de Mars Inc., a annoncé aujourd'hui la création du conseil consultatif FUNd de M&M'S, un groupe d'experts qui dirigera la programmation de la marque de M&M'S en matière de diversité, d'inclusion et d'appartenance dans le monde entier.

Le FUNd de M&M'S a été annoncé en janvier dernier avec l'intention de suivre l'action de la marque par rapport à sa raison d'être renouvelée, qui est de créer un monde où chacun se sent à sa place. Le FUNd de M&M'S offre des ressources, du mentorat, des possibilités et un soutien financier dans le domaine des arts et du divertissement pour rapprocher les gens et s'assurer qu'ils ont accès à des expériences visant à accroître le sentiment d'appartenance de 10 millions de personnes dans le monde d'ici 2025.

Le conseil consultatif fondateur de FUNd de M&M'S comprendra des représentants de Coqual , de Disability:IN , de GLAAD , de Global Belonging Collaborative , de GroupM et de PolicyLink . M&M'S réunira les conseillers des organisations respectées ci-dessous plusieurs fois par année afin d'évaluer les programmes de la marque, d'en quantifier l'impact, de fournir des conseils et de faire progresser notre mission par l'entremise des réseaux respectifs de nos organisations.

Gwyneth Meeks, vice-présidente principale, Développement du leadership, Coqual

Jill Houghton, présidente et chef de la direction, Disability:IN

John McCourt, vice-président adjoint, Partenariats stratégiques, GLAAD

Kelly-Ann Allen, Ph. D., FAPS, directrice principale et fondatrice, Global Belonging Collaborative Gonzalo Del Fa, président, GroupM

Ashleigh Gardere, vice-présidente directrice, PolicyLink

« Mars innove afin de créer un impact positif sur la société et de façonner le monde que nous voulons demain, et l'objectif évolué de M&M's est un exemple de plus de la façon dont nos marques peuvent inspirer des moments de bonheur quotidien pour les consommateurs, a déclaré Jessica Adelman, vice-présidente, Affaires publiques, Mars Wrigley. Mars et la marque M&M'S sont honorées de s'associer à ce groupe d'experts mondiaux qui, dans le cadre du FUNd de M&M'S, nous aideront à créer un monde où chacun se sent à sa place. »

Depuis qu'elle a dévoilé sa raison d'être, M&M'S travaille d'arrache-pied pour tenir sa promesse de créer un monde où chacun se sent à sa place, donnant vie à son engagement à tous les points de contact, y compris les produits, les offres numériques, le contenu, de programmes en magasin et les activations des consommateurs, le tout dans le cadre du FUNd de M&M'S.

Les plus récentes publicités de M&M'S - « Office Party » et « Meet The Parents » - reflètent la nouvelle raison d'être de la marque, représentant visuellement l'importance de célébrer les différences entre les gens et d'utiliser le plaisir pour favoriser l'établissement des liens et le sentiment d'appartenance.

» et « » - reflètent la nouvelle raison d'être de la marque, représentant visuellement l'importance de célébrer les différences entre les gens et d'utiliser le plaisir pour favoriser l'établissement des liens et le sentiment d'appartenance. En Allemagne, M&M's a mis au point Projekt Open Mic, en partenariat avec des artistes de tête d'affiche pour lancer la carrière de trois nouveaux humoristes diversifiés afin de rendre la scène comique allemande plus inclusive.

Pour célébrer la Journée internationale de la femme en mars, M&M'S a créé une liste de lecture Spotify #StreamingFemaleVoices mettant en vedette des chansons d'artistes féminines seulement pour aider à combler l'écart entre les genres dans la musique et a fait don d'un dollar par diffusion (jusqu'à 25 000 $) à Women in Music.

M&M'S a poursuivi son partenariat avec la Bentonville Film Festival Foundation pour offrir un programme de mentorat à un cinéaste issu de la diversité, comprenant une subvention de 20 000 $ et la possibilité de travailler avec l'équipe de M&M'S sur un projet axé sur la promotion de l'inclusion. La personne ayant remporté le prix « M&M'S For All Funkind », sélectionnée parmi les candidatures de la Bentonville Film Festival Foundation 2021, a été annoncée le 25 juin.

le 25 juin. En Australie, M&M'S a lancé la plateforme M&M'S Comedy Spotlight, qui met en lumière sept vedettes montantes de la comédie pour créer une scène comique plus inclusive.

Et nous ne faisons que commencer. Pour en savoir plus sur le conseil consultatif FUNd de M&M'S et pour suivre le travail accompli par M&M'S pour atteindre sa raison d'être, visitez MMS.com .

Mars, Incorporated est convaincue que le monde que nous voulons demain commence par la façon dont nous faisons des affaires aujourd'hui. En tant qu'entreprise familiale faisant des affaires à l'échelle mondiale, Mars transforme et fait évoluer les choses et innove pour avoir une incidence positive sur le monde.

À travers notre portefeuille diversifié et en pleine expansion de produits et de services de confiserie, d'alimentation et de soins des animaux de haute qualité, nous employons plus de 140 000 associés dévoués. Avec un chiffre d'affaires annuel de près de 45 milliards de dollars, nous produisons certaines des marques les plus appréciées au monde, notamment Ben's Originaltm, CESAR®, Cocoavia®, DOVE®, EXTRA®, KIND®, M&M's®, SNICKERS®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, et WHISKAS®. Nous créons un monde meilleur pour les animaux de compagnie grâce à notre réseau mondial d'hôpitaux pour animaux de compagnie et de services de diagnostic - y compris AniCura, BANFIELDtm, BLUEPEARLtm, Linnæus et VCAtm - en utilisant une technologie de pointe pour mettre en place des programmes révolutionnaires en matière de dépistage de santé génétique et de tests d'ADN.

