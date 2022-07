Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le jeudi 21 juillet 2022

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales. Municipalité régionale d'Halifax (Nouvelle-Écosse) 10 h 00 Le premier ministre fera une annonce sur l'énergie propre et tiendra un point de presse. Le ministre de l'Immigration,...

Le gouvernement du Canada appuie les bâtiments et les projets qui utilisent des ressources durables et renouvelables au moment où le Canada fait la transition vers une économie carboneutre. L'utilisation efficace et novatrice des produits forestiers...