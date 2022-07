ADC Therapeutics annonce le traitement du premier patient de l'essai clinique de Phase 2 de ZYNLONTA® (loncastuximab tésirine-lpyl) en association avec le Rituximab en première intention contre le lymphome diffus à grandes cellules B





ADC Therapeutics SA (NYSE : ADCT) annonce aujourd'hui avoir administré la dose au premier patient de LOTIS-9, un essai clinique de Phase 2 évaluant ZYNLONTA® (loncastuximab tésirine-lpyl) en association avec le rituximab (Lonca-R) auprès de patients inaptes et fragiles atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) précédemment non traité.

"Les patients de LDGCB, inaptes, âgés et fragiles constituent une population croissante qui nécessite de nouveaux traitements. Ces patients ne tolèrent généralement pas le traitement standard R-CHOP ou même un régime R-CHOP modifié et se trouvent exclus de nombreuses études de première ligne", explique Joseph Camardo, DM, Directeur médical d'ADC Therapeutics. "Compte tenu des résultats du rodage de sécurité de notre essai de confirmation de Phase 3 LOTIS-5 qui ont démontré la tolérance et l'efficacité complémentaire de ZYNLONTA en association avec le rituximab, nous nous réjouissons d'évaluer l'association dans le cadre de l'essai LOTIS-9 pour le traitement de première ligne du LDGCB chez ces patients particuliers. Nous allons poursuivre l'avancement de notre programme clinique destiné à optimiser le potentiel de ZYNLONTA et à répondre à d'importants besoins médicaux non satisfaits destinés aux patients atteints de lymphome dans le monde entier."

La phase exploratoire initiale de l'essai ouvert de Phase 2 LOTIS-9 vise à évaluer l'efficacité et la tolérance du Lonca-R auprès d'environ 80 patients inaptes ou fragiles âgés de 80 ans ou plus, atteints d'un LDGCB précédemment non traité. L'évaluation gériatrique simplifiée (EGS) développée par la Fondazione Italiana Linfomi distingue trois catégories distinctes (apte, inapte et fragile) en fonction de l'âge, des activités de la vie quotidienne, des activités instrumentales de la vie quotidienne et de la "Cumulative Illness Rating Scale for Geriatrics". Les participants de l'essai seront affectés à la cohorte A (inapte) ou à la cohorte B (fragile) en fonction de l'EGS. Pour en savoir plus sur l'essai LOTIS-9, rendez-vous sur le site www.clinicaltrials.gov (identifiant NCT05144009).

À propos de LOTIS-9

L'essai clinique de Phase 2 LOTIS-9 évalue le loncastuximab tésirine-lpyl en association avec le rituximab (Lonca-R) auprès de patients inaptes/fragiles atteints de LDGCB et n'ayant jamais été traités. Les principaux objectifs de l'essai clinique de Phase 2 sont d'évaluer l'efficacité d'un traitement de Lonca-R adapté à la réponse chez des participants inaptes atteints de LDGCB non traité et de déterminer la tolérabilité et l'efficacité d'un traitement de Lonca-R ajusté à la réponse chez des participants fragiles atteints de LDGCB non traité et inéligibles au R-mini-CHOP standard.

Le premier groupe de l'étude évaluera les participants inaptes qui recevront du Lonca-R sur trois cycles. Les participants qui présentent une réponse complète recevront du Lonca-R durant un cycle supplémentaire. Les participants qui obtiennent une réponse partielle recevront du Lonca-R pendant trois cycles supplémentaires. Le deuxième groupe de l'étude portera sur des participants fragiles ou sujets à des comorbidités cardiaques. Ces participants recevront du Lonca-R durant trois cycles. Les participants présentant une RP recevront du Lonca-R pendant 3 cycles supplémentaires, soit un total de 6 cycles maximum. Seuls les participants recrutés dans la cohorte B, dont la maladie est stable (SD) et qui bénéficient d'un avantage clinique selon le médecin traitant, pourront également recevoir du Lonca-R pendant 3 cycles supplémentaires.

À propos de ZYNLONTA® (loncastuximab tésirine-lpyl)

ZYNLONTA® est un conjugué anticorps-médicament (CAM) ciblant le CD19. Une fois lié à une cellule exprimant le CD19, ZYNLONTA est internalisé par la cellule, où des enzymes libèrent une charge utile de pyrrolobenzodiazépine (PBD). Cette charge utile puissante se lie au sillon mineur de l'ADN avec une faible distorsion, demeurant ainsi moins visible pour les mécanismes de réparation de l'ADN. Il en résulte un arrêt du cycle cellulaire et la mort des cellules tumorales.

La FDA a approuvé le ZYNLONTA (loncastuximab tésirine-lpyl) pour le traitement des patients adultes atteints d'un lymphome à grandes cellules B récidivant ou réfractaire (r/r) à deux lignes de thérapie systémique ou plus, y compris le LDGCB non spécifié, le LDGCB résultant d'un lymphome de faible grade ainsi que le lymphome à cellules B de haut grade. L'essai a porté sur un large éventail de patients intensivement prétraités (le nombre médian de traitements antérieurs était de trois) et atteints d'une pathologie difficile à traiter, notamment des patients ne répondant pas au traitement de première intention, des patients réfractaires à tous les traitements de première ligne antérieurs, des patients présentant un double/triple événement génétique et des patients ayant subi une greffe de cellules souches et un traitement par cellules CAR-T avant leur traitement avec le ZYNLONTA. Cette indication est approuvée par la FDA en vertu de la procédure d'autorisation accélérée sur la base du taux global de réponse. L'approbation continue pour cette indication pourrait être subordonnée à la vérification et à la description des avantages cliniques observés dans le cadre d'un essai de confirmation.

ZYNLONTA fait également l'objet d'une évaluation en association avec de précédentes lignes thérapeutiques et dans d'autres affections malignes à cellules B.

À propos d'ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE : ADCT) est une société biotechnologique en phase commerciale améliorant la qualité de vie des personnes atteintes de cancer grâce à ses conjugués anticorps-médicament (CAM) ciblés de prochaine génération. La Société s'appuie sur sa technologie CAM exclusive, basée sur les PBD, pour transformer le paradigme thérapeutique pour les patients atteints d'affections malignes hématologiques et de tumeurs solides.

Le CAM ZYNLONT® (loncastuximab tésirine-lpyl) ciblant le CD19 d'ADC Therapeutics est approuvé par la FDA pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B, récidivant ou réfractaire, après au moins deux lignes de traitement systémique. ZYNLONTA fait également l'objet d'un développement en association avec d'autres agents. Le Cami (camidanlumab tésirine) est en cours d'évaluation dans un essai pivot de Phase 2 pour le lymphome hodgkinien récidivant ou réfractaire et dans un essai clinique de Phase 1b pour diverses tumeurs solides avancées. En plus de ZYNLONTA et du Cami, ADC Therapeutics dispose de multiples CAM en cours de développement clinique et préclinique.

ADC Therapeutics est basée à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et exerce ses activités à Londres, dans la Baie de San Francisco et dans le New Jersey. Pour en savoir plus, veuillez consulter https://adctherapeutics.com/ et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

ZYNLONTA® est une marque déposée d'ADC Therapeutics SA.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des énoncés prospectifs. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques mentionnées dans le présent communiqué de presse, y compris les déclarations concernant nos résultats d'exploitation et notre situation financière futurs, notre stratégie commerciale, nos produits candidats, notre portefeuille de recherche, les études précliniques et les essais cliniques en cours et prévus, les demandes et les approbations réglementaires, les activités de commercialisation prévues, les coûts de recherche et de développement, le calendrier et la probabilité de succès, ainsi que les plans et les objectifs de la direction pour les opérations futures, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les convictions et les hypothèses de notre direction et sur les informations dont elle dispose actuellement. Ces déclarations sont soumises à des risques et à des incertitudes, et les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs en raison de divers facteurs, y compris ceux décrits dans les documents que nous déposons auprès de la Securities and Exchange Commission. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces résultats futurs. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent document ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Nous déclinons expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse afin de refléter tout changement dans nos attentes ou tout changement dans les événements, les conditions ou les circonstances sur lesquels ces énoncés sont fondés, sauf si la législation applicable l'exige. Aucune déclaration ou garantie (expresse ou implicite) n'est faite quant à l'exactitude de ces énoncés prospectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

