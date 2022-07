Festifraîches : un nouveau rendez-vous pour mettre à l'honneur les fraises et framboises d'automne du Québec





LONGUEUIL, QC, le 20 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Les 12-13-14 août, les fraises et framboises du Québec seront à l'honneur durant un tout nouvel événement estival : Festifraîches. Organisé par Les Fraîches du Québec (Association des producteurs de fraises et framboises du Québec) et présenté par Aliments du Québec, l'événement sera l'occasion idéale de découvrir les variétés d'automne de ces petits fruits, disponibles dès le début du mois d'août jusqu'aux premières gelées du mois d'octobre.

Une escapade estivale festive

« Nous avions le souhait de créer un second moment fort à la saison des petits fruits québécois », soutient Jennifer Crawford, directrice générale de l'Association des producteurs de fraises et framboises. « La saison des fruits d'automne représente la moitié de la production annuelle des fraises et framboises du Québec. Festifraîches, c'est l'occasion de célébrer ce moment sur les fermes, en épicerie et dans nos cuisines. »

Lors de ce nouveau rendez-vous annuel, une dizaine de producteurs qui se démarquent par leur offre agrotouristique recevront les familles et les foodies pour différentes activités : exposants gourmands, activités pour les enfants, découvertes et ateliers culinaires, musique, etc. Festifraîches est une escapade estivale festive avec différentes activités propres aux couleurs des différentes fermes!

« Festifraîches est une occasion de choix pour les Québécois de profiter pleinement de la seconde période d'abondance des fraises et framboises. De plus, il est possible de se procurer des aliments locaux grâce aux mini-marchés éphémères qui auront lieu sur chacune des fermes. Il était tout naturel pour Aliments du Québec de soutenir cette belle initiative. », soutient Isabelle Roy, directrice générale d'Aliments du Québec.

Fermes et régions participantes

Dix fermes vous recevront lors des Festifraîches et elles sont réparties dans huit régions du Québec afin qu'une vaste majorité de personnes puissent s'y rendre. Les fermes participantes seront:

Concours « Vive les fraises du Québec »

Dans les semaines précédant l'événement, les amateurs de petits fruits locaux auront l'occasion de participer au concours « Vive les fraises du Québec », présenté par IGA. Les participants courent la chance de gagner le grand prix d'une carte-cadeau de 1 000$ chez IGA ou l'un des prix secondaires, soit l'une des deux cartes-cadeaux de 500$. Pour participer, les internautes devront remplir le formulaire de participation en ligne en nommant leur recette préférée faite avec des fraises ou des framboises du Québec, du 1er au 17 août.

Cuisiner avec les fruits d'ici

Festifraîches est aussi l'occasion de cuisiner avec ces belles baies rouges. Plusieurs recettes estivales présentées par Recettes d'ici (Producteurs de lait du Québec) seront en vedette pendant l'événement. La population est également invitée à faire des réserves de petits fruits pendant cette période afin de pouvoir en manger toute l'année!

Pour en savoir davantage sur cette première édition des Festifraîches, rendez-vous au www.festifraiches.com

Banque d'images variées sur les Festifraîches

Merci à nos partenaires

Cet événement est rendu possible grâce aux fiers partenaires de l'événement : Aliments du Québec, IGA, Sollio Groupe Coopératif, Recettes d'ici et l'Union des producteurs agricoles.

À propos

L'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec est un regroupement de 350 producteurs d'ici, fondée en 1998. Elle a pour mission de regrouper les producteurs et productrices de fraises et framboises du Québec en vue de promouvoir et développer l'industrie fruitière québécoise. Ensemble, les producteurs et productrices sont propriétaires de la marque Les Fraîches du Québec par laquelle ils commercialisent et font la promotion de leurs petits fruits. Pour trouver une ferme près de chez vous, visitez https://fraisesetframboisesduquebec.com/

