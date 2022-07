L'Administration de l'aéroport de Vancouver est la première à obtenir la certification UL Verified Healthy Buildings Mark pour un aéroport





UL Solutions a passé en revue les mesures de santé et de bien-être de l'aéroport international de Vancouver au moment où les voyageurs reprennent la voie des airs.

NORTHBROOK, Illinois, 20 juillet 2022 /CNW/ - UL Solutions, un chef de file mondial dans le domaine de la science de la sécurité, a annoncé aujourd'hui que l'Administration de l'aéroport de Vancouver a obtenu la certification UL Verified Healthy Buildings Mark pour l'aéroport international de Vancouver (YVR), le premier aéroport au monde à recevoir cette certification. Situé à 12 km du centre-ville de Vancouver, sur Sea Island à Richmond, en Colombie-Britannique, le complexe de 378 255 mètres carrés est le deuxième aéroport le plus achalandé au Canada. Il a récemment fait l'objet d'un processus approfondi pour obtenir la certification, démontrant ainsi une excellente qualité de l'air intérieur (QAI) et de l'eau. L'Administration de l'aéroport de Vancouver, l'organisme sans but lucratif qui gère YVR, une plaque tournante mondiale diversifiée, a accueilli UL Solutions à l'aéroport dans le cadre du processus de vérification. Les visites de UL Solutions comprenaient des inspections visuelles, des tests de la qualité de l'air intérieur et de l'eau, des évaluations et des recommandations pour améliorer la gestion de tous les systèmes du bâtiment.

« À mesure que le nombre de passagers augmente, il est essentiel que les aéroports démontrent leur engagement envers les voyageurs, les employés et l'environnement intérieur en menant des recherches scientifiques pour valider la qualité et la propreté, a déclaré Sean McCrady, directeur, Performance des actifs et du développement durable, Biens immobiliers chez UL Solutions. Comme l'aéroport est le premier à obtenir la certification UL Verified Healthy Buildings Mark pour la QAI et de l'eau, l'Administration de l'aéroport de Vancouver a franchi une étape importante dans la promotion d'un environnement intérieur sain. Les mesures audacieuses qu'elle a prises démontrent son engagement à faire passer la santé et le bien-être des passagers et des employés de YVR en premier, et nous sommes heureux qu'elle fasse confiance à UL Solutions pour l'aider à tenir cette promesse. »

Une certification UL Verified Healthy Buildings Mark pour la qualité de l'air intérieur et de l'eau assure que les espaces intérieurs de YVR offrent une saine QAI. Elle témoigne également de l'engagement de l'Administration de l'aéroport de Vancouver à créer et à maintenir des environnements intérieurs qui promeuvent la santé, le bien-être et le confort des occupants, appuyé par l'expertise mondialement reconnue de UL Solutions en matière de QAI et de santé des bâtiments.

Pour obtenir la certification UL Verified Healthy Buildings Mark pour la qualité de l'air intérieur et de l'eau, l'Administration de l'aéroport de Vancouver a organisé des inspections visuelles et des tests de la qualité à YVR afin d'évaluer diverses conditions de bâtiment. Ces tests comprenaient :

Une évaluation des espaces de construction en fonction de méthodologies rigoureuses d'évaluation de la qualité de l'air intérieur et de politiques et de plans pour l'avancement continu de la qualité de l'air intérieur;

Une inspection des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation à titre d'entretien préventif qui met l'accent sur la ventilation, la filtration et l'hygiène afin d'assurer une excellente qualité de l'air intérieur à l'avenir;

Une évaluation des espaces de construction afin de vérifier la qualité de l'eau pour la consommation humaine et la prévention des pathogènes d'origine hydrique.

Appuyé par plus de 40 ans d'inspections de l'environnement intérieur fondées sur la science et les données, le programme Verified Healthy Building de UL utilise des méthodes de tests pour vérifier la qualité de l'air intérieur et de l'eau et s'harmonise avec les critères du programme des organismes tiers reconnus par l'industrie, comme l'Environmental Protection Agency (EPA), le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), entre autres.

« YVR est une plaque tournante mondiale, et nous avons la responsabilité de fournir un espace sécuritaire, propre et efficace pour les employés, les voyageurs et la collectivité en général, a déclaré Arran McAteer, directeur, Entretien des installations à l'aéroport international de Vancouver. Bien que les normes les plus élevées en matière d'environnement, de santé et de bien-être aient toujours été une priorité pour nous, le fait de devenir le premier aéroport à obtenir la certification UL Verified Healthy Building démontre encore notre engagement à offrir une expérience hors pair à tous ceux qui passent par YVR. »

À propos d'UL Solutions

Chef de file mondial dans le domaine de la science de la sécurité, UL Solutions transforme les défis sur le plan de la sûreté, de la sécurité et du développement durable en occasions pour ses clients dans plus de 100 pays. UL Solutions fournit des services d'essais, d'inspection et de certification, ainsi que des produits logiciels et des services-conseils, qui soutiennent l'innovation des produits et la croissance des activités de ses clients. Les marques de certification UL sont un symbole reconnu de confiance dans les produits de nos clients et reflètent un engagement inébranlable à faire progresser notre mission en matière de sécurité. Nous aidons nos clients à innover, à lancer de nouveaux produits et services, à naviguer sur les marchés mondiaux et les chaînes d'approvisionnement complexes et à développer nos activités de manière durable et responsable dans le futur. Notre science est votre avantage.

Relations avec les médias :

Steven Brewster

UL Solutions

[email protected]

Tél. : 1 847 664-8425

Administration de l'aéroport de Vancouver

[email protected]

Tél. : 604 880-9815

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1862519/Vancouver_Airport_UL_Solutions.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1849892/UL_Solutions_Logo.jpg

SOURCE UL Solutions

Communiqué envoyé le 20 juillet 2022 à 18:00 et diffusé par :