Grève à la Mine Raglan, au Nunavik - Les métallos se tiennent debout et refusent d'être intimidés par Glencore

Les 630 travailleurs en grève de Mine Raglan, au Nunavik, propriété de Glencore, ont rejeté dans une proportion de 76,7 % les dernières offres de leur employeur. Donc, la grève continue à cette mine située à plus de 1800 km au nord de Montréal. Les...

Dans le mystérieux continent africain, il existe le fleuve le plus profond du monde: le Congo, un fleuve emblématique qui a apporté la vie humaine à ce continent africain et a donné naissance à l'une des plus anciennes civilisations du monde. Grâce...