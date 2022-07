FP Markets ajoute les CFD de FNB à sa plateforme MT5





FP Markets introduit une nouvelle classe d'actifs basée sur les CFD avec des actifs sous-jacents dans une variété de FNB.

SYDNEY, 20 juillet 2022 /PRNewswire/ -- FP Markets a ajouté les CFD de FNB à sa large gamme de plus de 10 000 produits disponibles pour le commerce sur les marchés mondiaux. Les FNB sont un type de titres d'investissement groupés négociés sur une bourse de la même façon qu'une action ordinaire peut être négociée. Au lieu de détenir un seul actif sous-jacent, comme c'est le cas pour une action, les FNB sont un type de fonds qui détient plusieurs actifs sous-jacents. Contrairement aux fonds communs de placement, le prix des actions des FNB fluctue tout au long de la journée au fur et à mesure que le FNB est négocié, alors que les fonds communs de placement ne sont négociés qu'une fois par jour, après la fermeture du marché.

FP Markets propose divers FNB qui contiennent de nombreux types d'investissements, notamment des actions, des matières premières, des obligations ou un mélange de types d'investissements. Les FNB d'actions comprennent une sélection d'actions pour suivre une industrie spécifique ou un secteur entier. Les FNB d'obligations, communément appelés FNB de titres à revenu fixe, permettent aux négociants d'investir dans divers titres à revenu fixe comme les obligations de sociétés ou les bons du Trésor. Les FNB sectoriels ou industriels peuvent se concentrer sur un secteur ou une industrie en particulier. Les FNB de produits de base permettent aux négociants d'investir dans des produits de base comme le pétrole brut ou l'or. Les FNB de ce type sont importants pour les investisseurs, car ils permettent de diversifier le portefeuille de placements, de détenir des actions à un prix inférieur à celui de la possession physique réelle de la marchandise et de réaliser des gains en cas de baisse des actions en les vendant à découvert.

Certains FNB spécifiques offerts par FP Markets sont les suivants :

iShares MSCI ACWI ETF (ACWI.xnms)

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL.arcx)

Vanguard Total Bond Market ETF (BND.xnms)

SPDR Gold Shares ETF (GLD.arcx)

iShares Core MSCI Emerging Mkts ETF (IEMG.arcx)

Invesco QQQ Trust Series 1 ETF (QQQ.xnms)

SPDR S&P 500 ETF (SPY.arcx) et bien plus encore

Pour une liste complète des FNB disponibles via la plateforme MT5 de FP Markets, veuillez cliquer ici .

Chez FP Markets, les investisseurs peuvent facilement participer à la négociation de FNB en achetant ou en vendant des FNB par l'intermédiaire de l' application mobile de FP Markets ou le site Web FP Markets , où ils auront également accès à une grande variété de FNB dans différents secteurs et marchés, à des ratios de dépenses plus bas, à moins de commissions de courtage et à un gestionnaire de compte personnel.

Craig Allison, responsable du groupe en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, a déclaré : « En introduisant les FNB sur notre plateforme électronique MT5, nous nous efforçons de répondre aux attentes des traders en leur donnant accès à un panier d'actifs conçu pour suivre un indice avec des frais de gestion réduits et une meilleure visibilité des prix intrajournaliers ; un avantage qui a été reconnu par les particuliers et les institutions. »

À propos de FP Markets

FP Markets est un courtier Forex mondial réglementé par l'Australie, avec plus de 17 ans d'expérience dans le secteur.

FP Markets offre des spreads Forex interbancaires très compétitifs à partir de 0,0 pips et un effet de levier allant jusqu'à 500:1 sur son compte pro.

Téléchargez l'application mobile de FP Markets et effectuez des transactions en toute mobilité sur plusieurs puissantes plateformes en ligne telles que MetaTrader4 , MetaTrader5 , WebTrader et Iress .

et effectuez des transactions en toute mobilité sur plusieurs puissantes plateformes en ligne telles que , , et . Le service multilingue exceptionnel de la société, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, a été reconnu par Investment Trends comme abritant certains des clients les plus satisfaits du secteur, ayant reçu le prix « The Highest Overall Client Satisfaction Award », cinq années consécutives, de Investment Trends.

FP Markets a été nommé « Meilleur courtier Forex du monde » trois années consécutives (2019, 2020, 2021) lors des Global Forex Awards.

» trois années consécutives (2019, 2020, 2021) lors des Global Forex Awards. FP Markets a reçu le prix de la « Meilleure expérience de trading Forex dans l'UE » aux Global Forex Awards de 2021.

» aux Global Forex Awards de 2021. FP Markets a remporté le prix « Best Trade Execution » aux Ultimate Fintech Awards 2022.

Pour obtenir plus de détails sur la vaste offre de l'entreprise, veuillez consulter le site https://www.fpmarkets.com .

