Décès de Mme Dahia Khellaf, d'Adam, d'Aksil et de M. Nabil Yssaad - La coroner en chef ordonne une enquête publique





QUÉBEC, le 20 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La coroner en chef, Me Pascale Descary, a ordonné ce jour une enquête publique portant sur les décès de Mme Dahia Khellaf, d'Adam, d'Aksil et de M. Nabil Yssaad survenus en décembre 2019.

Ces décès ont fait l'objet de rapports d'investigation produits par le coroner Me Alain Manseau, dont les conclusions et les recommandations ont par ailleurs été relayées ce matin par certains médias.

Or, au cours des derniers jours, des faits nouveaux ont été portés à l'attention du Bureau du coroner qui font en sorte que la coroner en chef juge qu'il sera utile d'entendre des témoins afin d'établir les circonstances des quatre décès avec la plus grande exactitude possible.

Un coroner enquêteur sera prochainement désigné par Me Descary pour présider l'enquête publique. Les audiences permettront à toute personne d'intérêt de s'exprimer concernant les circonstances de ces décès afin d'en analyser tous les facteurs contributifs, et ce, en vue de proposer des pistes de solutions pour une meilleure protection de la vie humaine. Les détails de cette enquête ainsi que les dates des audiences seront connus ultérieurement.

Source:

Jake Lamotta Granato

Responsable des communications et des relations avec les médias

1 888 CORONER, poste 20225

Cellulaire : 418 906-8097

[email protected]

@CoronerQuébec

SOURCE Bureau du coroner

Communiqué envoyé le 20 juillet 2022 à 14:44 et diffusé par :