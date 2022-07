Dix ans après Londres 2012, de nouvelles données prouvent l'impact positif du campus d'innovation du parc olympique Queen Elizabeth, Here East





Les données d'Oxford Economic montrent qu'Here East a surpassé toutes les métriques du document de candidature initial.

Le campus compte aujourd'hui une communauté de 5 400 personnes et a permis la création de plus de 10 000 emplois au Royaume-Uni, dont plus de 5 000 dans les communes voisines

Les données montrent que Here East a contribué à hauteur de 700 millions de livres à la valeur ajoutée brute (VAB) de l'économie britannique en 2021

LONDRES, 20 juillet 2022 /PRNewswire/ -- De nouvelles données publiées aujourd'hui montrent l'ampleur et l'impact du campus de technologie et d'innovation de Londres, Here East. Les données mettent en évidence la façon dont le campus primé de Delancey a eu un impact sur l'économie locale et nationale, a créé des emplois et a soutenu le développement de l'éducation et des entreprises, dix ans après sa création en tant que partie importante de l'héritage des Jeux olympiques et paralympiques de Londres 2012.

Here East a remporté l'appel d'offres en 2012 pour transformer le centre international de presse et de radiodiffusion de The Park - un élément d'infrastructure important utilisé lors des Jeux de 2012 à Londres - en un lieu d'accueil pour des entreprises technologiques internationales, des start-ups, des institutions universitaires et des entreprises créatives. Il accueille aujourd'hui 5 400 personnes - dont 3 800 qui travaillent pour les entreprises sur le site et 1 600 qui étudient - qui sont toutes régulièrement basées sur le campus.

Les données indépendantes d'Oxford Economics révèlent qu'en 2021, les activités d'Here East ont soutenu près de 10 300 emplois à travers le Royaume-Uni, soutenant 317 millions de livres de salaires et contribuant 700 millions de livres de valeur ajoutée brute au PIB.

Les données montrent l'impact d'Here East sur les communautés locales et les arrondissements environnants, révélant qu'une proportion importante (15 %) des achats d'Here East au Royaume-Uni est conservée dans la zone locale, créant des emplois - près d'un quart des employés d'Here East vivent localement - et alimentant les chaînes d'approvisionnement locales.

Les 37 organisations installées sur le campus Here East, qui vont de BT Sport et FiiT à l'UCL et à l'Université Loughborough de Londres, ont fait état de résultats positifs en termes de productivité, l'environnement collaboratif étant cité comme un stimulant pour leur capacité à accroître leur nombre d'employés, à augmenter leurs revenus et à élargir leur offre.

Selon les données de l'enquête, plus de trois quarts des répondants ont déclaré que la taille de leur effectif s'était accrue depuis qu'ils étaient basés sur le campus d'innovation - plus de la moitié d'entre eux ayant déclaré avoir augmenté le nombre d'emplois grâce à la collaboration sur le campus. De même, près des deux tiers des entreprises interrogées ont déclaré que leur chiffre d'affaires ou leurs ventes avaient augmenté depuis leur installation sur le campus Here East. La quasi-totalité (99 %) des locataires interrogés par Oxford Economics ont collaboré avec une autre entreprise sur le campus Here East, ce qui a permis d'améliorer le partage des connaissances et la formation des employés.

Les conclusions d'Oxford Economics dépassent les attentes, les contributions actuelles en matière de productivité, d'emploi et de VAB dépassant les prévisions faites par Oxford Economics dans un rapport de 2012 pour la candidature initiale de Here East.

Parallèlement à ces nouvelles données, Here East publie aujourd'hui son rapport d'impact, qui commémore dix ans d'innovation et de collaboration. Le rapport analyse l'impact sur la zone locale et partage les histoires des personnes qui travaillent et étudient sur le campus pour marquer le dixième anniversaire.

Gavin Poole, PDG de Here East, a déclaré : « Au cours des dix dernières années, Here East a consolidé sa position en tant que campus d'innovation de premier plan pour les industries technologiques et créatives, un espace où les entreprises peuvent collaborer et se développer, et un lieu où les nouvelles idées innovantes peuvent fleurir et devenir réalité.

Ces résultats démontrent l'impact tangible de la culture d'un espace d'innovation, rassemblant les entreprises technologiques les meilleures et les plus brillantes, et comment cela se traduit par une croissance économique, des opportunités d'emploi et une transformation. Nous sommes ravis d'avoir tenu plus que ce que nous avions promis, et si nos 10 premières années ont dépassé les attentes, nous pouvons être certains que cela continuera pour la prochaine décennie et au-delà. »

À propos de Here East

Here East est un catalyseur de croissance et le campus technologique et d'innovation qui connaît la croissance la plus rapide à Londres. Situé dans le parc olympique Queen Elizabeth à Londres, il constitue une rampe de lancement pour l'innovation et accueille des entreprises technologiques mondiales, des start-ups, des établissements universitaires, des développeurs de contenu et des entreprises créatives. Il accueille aujourd'hui 5 400 personnes qui travaillent et étudient sur place.

Le campus de 1,2 million de pieds carrés (111 483,648 de mètres carrés) favorise un environnement unique permettant aux locataires de collaborer, d'évoluer et de se développer à un rythme soutenu. Les locataires affirment que l'environnement collaboratif a accéléré leur capacité à développer leur base d'employés, à augmenter leurs revenus et à élargir leur offre.

Here East abrite trois des pôles de croissance les plus rapides de la capitale : les sports électroniques, la cybersécurité et les industries créatives. Trente-sept organisations sont basées sur le campus, parmi lesquelles : Plexal (le centre d'innovation et de conseil d'Here East), Fiit.tv, Sports Interactive, Esports Engine, Electronic Arts, Ford Smart Mobility, Studio Wayne McGregor, MATCHESFASHION et The Trampery on the Gantry, qui met 21 studios à la disposition des artistes et designers locaux.

Here East est détenu par des clients de Delancey, une société de conseil spécialisée dans les investissements immobiliers.

