Le gouvernement du Canada investit dans l'innovation de pointe à Victoria





L'honorable Harjit S. Sajjan annonce un financement de plus de 3,25 millions de dollars au profit de trois entreprises des secteurs de la transformation des aliments et des technologies numériques

VICTORIA, BC, le 20 juill. 2022 /CNW/ - Les petites et moyennes entreprises (PME) de la Colombie-Britannique sont essentielles à leurs collectivités; elles créent des emplois, stimulent la croissance économique et mettent au point des produits et des services qui aident à résoudre des problèmes locaux et mondiaux.

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un financement de plus de 3,25 millions de dollars dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises (CPE) afin d'aider trois entreprises novatrices cherchant à accélérer leur croissance et à pénétrer de nouveaux marchés.

Le ministre Sajjan a fait cette annonce avec DeeBee's Organics, Inc. (DeeBee's). Un financement de plus de 1,4 million de dollars au titre du programme CPE aidera à soutenir la forte croissance de cette entreprise appartenant à des femmes. DeeBee's produit des sucettes glacées biologiques entièrement naturelles et de longue conservation appelées SuperFruit Freezies, qui sont vendues chez plus de 15 000 détaillants en Amérique du Nord. Le financement aidera DeeBee's à mettre au point trois nouveaux produits alimentaires biologiques, à accroître sa propriété intellectuelle et ses marques de commerce, et à commercialiser ses produits à l'échelle internationale. Cela permettra de créer jusqu'à 20 nouveaux emplois et d'augmenter les revenus de plusieurs dizaines de millions de dollars.

Le ministre Sajjan a également annoncé un soutien à deux autres entreprises.

Codename Entertainment Inc. reçoit également 1,35 million de dollars au titre du programme CPE. Codename Entertainment est un studio de jeux vidéo à la pointe de l'industrie qui a produit des jeux à grand succès, notamment le jeu sous licence officielle Donjons & Dragons : Idle Champions of the Forgotten Realms, qui est offert sur des plateformes telles que Steam, Epic Games Store, Xbox et PlayStation. Grâce au financement du programme CPE, Codename atteindra de nouveaux marchés internationaux en traduisant Idle Champions dans dix autres langues. L'entreprise prévoit d'augmenter ses effectifs de 25 % et de générer des millions de dollars de ventes supplémentaires.

Peloton Technologies, Inc. (Peloton) recevra 500 000 dollars au titre du programme CPE. Peloton offre une plateforme infonuagique de paiement qui permet à ses clients de regrouper toutes leurs activités bancaires et de paiement sur un portail unique. Grâce au financement du programme CPE, l'entreprise élargira sa clientèle en commercialisant des solutions de marque novatrices auprès de partenaires qui cherchent à faire passer les commerçants des méthodes de transaction sur papier aux paiements numériques simplifiés. Le financement fédéral aidera à créer jusqu'à 12 nouveaux emplois et à augmenter les revenus de plusieurs millions de dollars.

La promotion de l'innovation est une priorité pour PacifiCan. Ces investissements généreront des emplois et de la croissance sur l'île de Vancouver et contribueront à faire de la Colombie-Britannique une destination de choix pour les entreprises à forte croissance.

Les innovateurs souhaitant présenter une demande dans le cadre du programme CPE sont invités à visiter notre site Web, car les déclarations d'intérêt sont actuellement acceptées jusqu'au 27 juillet 2022 à 12 h (HAP).

Citations

« La Colombie-Britannique est un endroit idéal pour les entreprises à forte croissance qui souhaitent passer à l'échelon suivant, et PacifiCan est là pour les aider. Ces investissements montrent comment le fait d'apporter un soutien fédéral aux entreprises locales novatrices peut donner l'impulsion nécessaire pour accélérer la croissance et créer de nouveaux débouchés et des emplois bien rémunérés dans nos collectivités. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« C'est un honneur pour DeeBee's Organics d'avoir été sélectionnée comme l'un des bénéficiaires du financement du programme Croissance et productivité des entreprises. Ce financement change la donne et aidera DeeBee's à croître grâce à des investissements dans l'innovation, la propriété intellectuelle et l'expansion des exportations, et permettra d'embaucher un certain nombre de Canadiens très talentueux. Grâce au soutien du gouvernement fédéral, nous sommes heureux d'annoncer que DeeBee's poursuit sa forte croissance de 113 % par rapport à l'année précédente, grâce à une grande distribution et à une forte vélocité dans l'ensemble du canal Omni. »

- Dionne Laslo-Baker, Ph. D., fondatrice et directrice générale, DeeBee's Organics

« Grâce au soutien du programme CPE, Codename est en train de perfectionner une compétence stratégique cruciale, la localisation, qui lui permettra d'être compétitive sur de nouveaux marchés mondiaux et de débloquer une forte croissance de ses revenus. »

- Eric Jordan, directeur général, Codename Entertainment Inc.

« Notre équipe s'est agrandie de 300 % au cours des 18 derniers mois et a réussi à pourvoir les 12 postes prévus destinés à du personnel hautement qualifié. Le financement à faible taux d'intérêt du programme CPE nous a permis de nous développer plus rapidement tout en maintenant notre orientation stratégique et notre vision à long terme. »

- Craig Attiwill, fondateur et directeur général, Peloton Technologies Inc.

Faits en bref

PacifiCan est l'agence de développement régional consacrée à la Colombie-Britannique. PacifiCan encourage la croissance et la diversification de l'économie de la Colombie-Britannique en renforçant l'innovation, en améliorant la compétitivité des entreprises et en favorisant une croissance inclusive.

Le programme Croissance et productivité des entreprises (CPE) effectue des investissements stratégiques dans des secteurs économiques clés, aidant des entreprises novatrices à accélérer leur croissance et à être compétitives sur le marché mondial.

