Alsym Energy conclut un partenariat avec Synergy Marine pour fournir des batteries rechargeables non inflammables à faible coût pour le transport maritime





Alsymtm Energy, développeur de batteries rechargeables nouvelle génération, a annoncé ce jour qu'Alsym et Synergy Marine, en collaboration avec Nissen Kaiun (Japon), vont développer ensemble des applications spécifiques au secteur du transport maritime grâce à la technologie haute performance à faible coût d'Alsym. Basée à Singapour, Synergy Marine est un important prestataire de services mondial de gestion de flotte maritime, qui gère actuellement plus de 500 navires.

D'après les estimations, les gaz à effet de serre produits par les navires devraient atteindre 17 % des émissions mondiales totales d'ici 2050 si le secteur ne redouble pas ses efforts d'électrification. Les opérations portuaires génèrent des quantités substantielles de pollution atmosphérique, jusqu'à la moitié des émissions totales dans certaines zones métropolitaines, et certains ports exigent aujourd'hui des navires qu'ils utilisent des carburants haute efficacité et qu'ils respectent des limitations de vitesse à partir d'une distance d'environ 30 km des côtes, tandis que d'autres ont interdit le recours aux groupes électrogènes diesel auxiliaires à quai.

Alsym fournira à Synergy et à Nissen Kaiun 1 gigawatt de batteries par an pendant trois ans à partir de la première année de production à grande échelle de l'entreprise, à la condition que les systèmes de batterie remplissent les niveaux de performance clés et les exigences réglementaires spécifiques des cargos et des pétroliers. Les batteries d'Alsym peuvent être utilisées pour propulser des cargos et des pétroliers au moment où ils entrent dans un port ou le quittent, alimenter des navires à quai ainsi qu'à des fins d'écrêtement de la demande de pointe en mer. La société prévoit de démarrer la production pilote de ses batteries non inflammables pour véhicules électriques, navires et unités de stockage stationnaire plus tard cette année sur son site du Massachusetts, avec une production à grande échelle qui devrait suivre en 2025.

« Des bâtiments à zéro émission, le voilà l'avenir du transport maritime. Nous travaillons actuellement main dans la main avec des propriétaires qui partagent cette conviction, notamment Nissen Kaiun, afin de décarboniser toutes les parties de l'écosystème aussi rapidement que possible », a affirmé le Capitaine Rajesh Unni, fondateur et PDG du groupe Synergy Marine. « En diminuant le coût d'électrification et en minimisant le risque d'incendies causés par les batteries, la technologie d'Alsym est bien placée pour constituer une alternative plus sûre pouvant aider l'industrie du fret à remplir ses objectifs de zéro émission nette d'ici 2050, en particulier à la lumière de la récente proposition de la Commission européenne de classer le lithium dans les substances toxiques. »

En utilisant des matières premières à faible coût, par nature non inflammables, approvisionnées par des chaînes logistiques mondiales solides, Alsym vise à fournir des batteries pour une fraction du coût des technologies à base de lithium, rendant l'électrification à la fois sûre et économiquement viable. Ces batteries contribuent à réduire les risques pour les équipages et la cargaison, ainsi qu'à diminuer les frais d'assurance pour les gestionnaires de flotte et les affréteurs.

« Synergy Marine est à la pointe de la technologie dans le secteur maritime, et nous sommes fiers de participer à leur démarche consistant à collaborer avec les propriétaires sur l'abandon progressif des carburants d'origine fossile », a déclaré Mukesh Chatter, PDG d'Alsym Energy. « En fabriquant des batteries à partir de matériaux à faible coût, à l'approvisionnement facile et par nature non inflammables et non toxiques, nous leur proposons une alternative économiquement viable pour les aider à décarboniser tout en réduisant les dépenses d'exploitation et les frais d'assurance associés aux technologies utilisant le lithium et le cobalt. »

À propos d'Alsymtm Energy

Alsym Energy est un développeur leader de batteries rechargeables à la technologie de pointe, à faible coût et de haute performance, fabriquées à partir de matériaux facilement disponibles qui sont par nature non inflammables et non toxiques, fournissant une alternative économiquement viable aux technologies à base de lithium. La société se concentre sur le développement commercial et la production en masse de batteries pour utilisation dans diverses applications, notamment les véhicules électriques et les véhicules à deux roues destinés au transport de personnes, le transport maritime et le stockage d'énergie stationnaire, pour assurer un avenir sans carbone. Pour en savoir plus, visitez le site www.alsym.com.

À propos du groupe Synergy Marine

Avec son siège à Singapour, Synergy se distingue par son approche de la gestion des actifs tout au long du cycle de vie, et par sa capacité à se développer selon ses besoins par des stratégies d'alliance avec d'importants propriétaires. Fort d'un réseau de 25 bureaux dans 13 pays et de plus de 18 000 marins, Synergy gère une flotte de plus de 500 navires, y compris des méthaniers sophistiqués (notamment des unités flottantes de stockage), des butaniers et plus de 20 000 navires porte-conteneurs, ainsi que des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques, des transbordeurs de véhicules et des vraquiers. Axé sur le bien-être des équipages, la digitalisation et les pratiques environnementales responsables, Synergy est à l'avant-garde de la transformation de l'industrie de la gestion de flotte maritime. Pour de plus amples informations, visitez le site www.synergymarinegroup.com.

