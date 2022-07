Primark renforce son partenariat avec Recovertm et devient la première enseigne à lancer RColorBlend à l'échelle mondiale





Primark annonce le renforcement de son partenariat avec le producteur de fibres de coton recyclées Recovertm. Primark sera la première grande enseigne à lancer la fibre RColorBlend exclusive de Recover à l'échelle mondiale grâce à une nouvelle gamme de vêtements de loisirs. Ce partenariat soutient l'engagement de Primark à travers sa stratégie Primark Cares, visant à accroître la quantité de vêtements conçus avec des matériaux recyclés et s'appuyant sur l'ambition de l'entreprise de rendre la mode plus durable et accessible à tous.

Recovertm produit mondialement des fibres de coton et des fibres de mélange de coton recyclées de haute qualité et à faible impact, notamment la fibre RColorBlend. L'entreprise transforme les déchets textiles en fibres de coton et fibres de mélange de coton recyclées, contribuant ainsi à la circularité de la mode.

La fibre RColorBlend est produite à partir du mélange de la fibre recyclée colorée de Recover provenant de déchets textiles, de chutes de coupe d'usine ou de vêtements usagés avec une fibre résistante recyclée. La précision des couleurs est obtenue grâce au mélange des deux types de fibres. Cette technique permet d'éliminer l'emploi de teinture supplémentaire tout en limitant la quantité d'eau et de produits chimiques afin de réduire l'impact environnemental.

Les modèles sont conçus à partir de fibres de coton et de polyester recyclées. Cette sélection propose des t-shirts au prix de 6 £, 10 $, 8 ? et des sweat-shirts au prix de 11 £, 17 $, 13 ? dans une gamme de couleurs incluant le gris, le bleu et le rose. Cette gamme de vêtements sera disponible dans une sélection de magasins situés dans 14 pays en Europe et aux États-Unis.

Lynne Walker, directrice de Primark Cares chez Primark, déclare :

« Je me réjouis du renforcement de notre partenariat avec Recovertm. Cela permettra de continuer à apporter les innovations de Recovertm à un large marché et de soutenir notre travail afin d'accroître la quantité de matériaux recyclés dans nos vêtements. Pour que le changement se produise à grande échelle dans l'industrie de la mode, nous avons besoin d'alliances et de collaboration et nous continuerons à nous engager dans des partenariats comme celui-ci pour soutenir notre ambition de devenir une entreprise plus circulaire et de réduire notre impact environnemental. »

Alejandro Raña, directeur du développement commercial chez Recovertm, déclare :

« Cette toute récente offre de produits marque une autre étape importante dans notre partenariat à long terme avec Primark et a pour objectif de parvenir à une mode circulaire accessible et abordable pour tous. En intégrant la fibre recyclée RColorBlend de Recover dans sa chaîne d'approvisionnement, Primark peut ainsi produire des vêtements de haute qualité, offrir une large gamme de couleurs tout en minimisant l'impact environnemental et en contribuant à la durabilité dans l'industrie. »

Notes à l'éditeur

À propos de Primark

Primark est une enseigne de vêtements internationale qui emploie plus de 65 000 collaborateurs dans 14 pays d'Europe et aux États-Unis. Fondée en Irlande en 1969 sous le nom de Penneys, Primark offre une variété d'articles accessibles à tous. L'enseigne propose des indispensables du quotidien de haute qualité, des modèles raffinés pour femme, homme et enfant, ainsi que des produits de beauté, des articles ménagers et des accessoires. En mettant l'accent sur l'optimisation de l'expérience client dans le secteur de la vente au détail, Primark poursuit son développement sur les marchés existants et nouveaux afin d'atteindre les 530 magasins d'ici à la fin de 2026, y compris les nouveaux marchés de la Roumanie et de la Slovaquie.

À propos de Primark Cares

Dans le cadre de sa stratégie Primark Cares, Primark s'engage à rendre la mode durable accessible à tous. La stratégie Primark Cares est au coeur du modèle commercial de l'entreprise. Elle propose des objectifs tournés vers l'avenir, notamment : (i) donner une plus longue vie aux vêtements ; (ii) protéger la vie sur notre planète ; et (iii) améliorer la vie des personnes qui fabriquent les produits Primark. Neuf engagements que l'entreprise vise à atteindre d'ici à 2030 sont définis dans le cadre de cette stratégie. Il s'agit notamment de fabriquer l'ensemble des vêtements à partir de matériaux recyclés ou issus de sources durables, de s'assurer que les vêtements sont recyclables dès la conception, de diminuer de moitié les émissions de carbone tout au long de la chaîne de valeur, d'éliminer le plastique à usage unique et de fixer un salaire décent pour les travailleurs de la chaîne d'approvisionnement.

À propos de Recovertm

Recovertm est une société de premier plan, spécialisée en sciences des matériaux et productrice mondiale de fibres de coton et de fibres de mélange de coton recyclées de haute qualité et à faible impact. Ses produits haut de gamme, respectueux de l'environnement et économiquement compétitifs sont créés en partenariat avec la chaîne d'approvisionnement pour des détaillants et des marques du monde entier, offrant ainsi une solution durable pour parvenir à une mode circulaire pour tous. Entreprise familiale de quatrième génération, soutenue par les investissements récents de STORY3 Capital et de Goldman Sachs, Recovertm poursuit sa mission de déployer sa technologie exclusive en vue de produire un impact positif et durable sur l'environnement, tout en s'associant avec des marques/détaillants et autres acteurs du changement pour répondre aux objectifs de développement durable de l'industrie. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.recoverfiber.com et suivez @recoverfiber sur les réseaux sociaux.

