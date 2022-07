Le Canada et le Nunavut investissent dans le traitement de l'eau et des eaux usées pour les collectivités du Nord





RANKIN INLET, NU, le 20 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable David Joanasie, ministre territorial des Services communautaires et gouvernementaux, ont annoncé un financement visant à soutenir la planification d'un meilleur traitement de l'eau et des eaux usées dans six collectivités du Nunavut.

Grâce à cet investissement, on effectuera plusieurs études de planification à la station de traitement des eaux usées de Rankin Inlet afin de déterminer les projets futurs qui permettront de renforcer la capacité de la station. Ce projet constitue une étape clé pour accroître la capacité de l'installation à traiter et à gérer les eaux usées de la collectivité.

De plus, le financement servira à effectuer des études sur la possibilité d'aménager cinq nouvelles stations de traitement de l'eau à Arctic Bay, Grise Fiord, Pond Inlet, Rankin Inlet et Sanikiluaq. Cet investissement appuiera les projets futurs qui permettront d'accroître l'accès à l'eau potable dans ces collectivités.

Le financement servira également à la planification et à la conception des travaux de remise en état et d'agrandissement de la station de traitement des eaux usées d'Arviat. Grâce à ce projet de planification, les résidents bénéficieront d'un meilleur accès à des services de traitement des eaux usées efficaces et fiables pendant de nombreuses années.

L'annonce d'aujourd'hui appuie l'engagement du gouvernement du Canada de développer le Nord de façon durable. Les stations de traitement de l'eau et des eaux usées remplissent des fonctions essentielles qui aident à rendre nos collectivités plus productives et plus durables. Grâce à des projets comme ceux-ci, les collectivités de l'Arctique et du Nord reçoivent les renseignements et les ressources dont elles ont besoin pour accéder à des services essentiels et les améliorer.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,7 millions de dollars. Le gouvernement du Nunavut investit 925 000 $.

Citations

« Un accès fiable à de l'eau potable est une priorité pour les collectivités du Nord. Ce partenariat avec le Nunavut jettera les bases de la construction de futures installations d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, et s'appuie sur l'engagement de notre gouvernement à protéger la santé des Canadiens et des écosystèmes grâce à des services modernes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ces projets aideront le gouvernement du Nunavut à passer à l'action pour atteindre l'objectif d'améliorer les services d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans toutes les collectivités du Nunavut. Notre gouvernement apprécie l'investissement du gouvernement du Canada dans les stations d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées. »

L'honorable David Joanasie, ministre des Services communautaires et gouvernementaux

Faits en bref

Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des six dernières années, le gouvernement du Canada a investi plus de 336 millions de dollars dans 14 projets d'infrastructure au Nunavut dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

a investi plus de 336 millions de dollars dans 14 projets d'infrastructure au dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le . Durant cette période, on a investi plus de 46 milliards de dollars dans les collectivités de tout le pays afin de soutenir des infrastructures publiques modernes et de calibre mondial. De cette somme, plus de 4,5 milliards de dollars ont été investis dans des projets d'infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées.

Afin d'accroître le développement propre et durable au sein de nos collectivités, le gouvernement du Canada a lancé l'Évaluation nationale des infrastructures, qui aidera à fournir aux propriétaires et aux exploitants d'infrastructures les renseignements dont ils ont besoin pour effectuer une meilleure planification à long terme.

Produit connexe

Document d'information

Les résidents du Nunavut bénéficieront de meilleures infrastructures de traitement de l'eau et des eaux usées

Les initiatives suivantes été approuvées en vue d'un financement conjoint fédéral et territorial dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Elles appuieront des projets de planification d'infrastructures dans six collectivités du Nunavut.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,7 millions de dollars dans ces trois projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Nunavut investit 925 000 $ dans ces projets.

Lieu Titre du projet Description du projet Financement fédéral Financement territorial Arctic Bay, Grise Fiord, Pond Inlet, Rankin Inlet et Sanikiluaq Stations de traitement de l'eau à Arctic Bay, Grise Fiord, Pond Inlet et Rankin Inlet, et projet de planification à Sanikiluaq Effectuer des études techniques, notamment une évaluation environnementale du site, une étude géotechnique, une évaluation des charges attribuables à la neige et au vent, ainsi qu'un relevé topographique. Ces études appuieront les futurs projets qui mèneront à la construction de cinq nouvelles stations de traitement de l'eau. Ces nouvelles stations permettront d'améliorer l'accès à l'eau potable dans ces collectivités. 1 800 000 $ 600 000 $ Arviat Projet de planification de l'agrandissement du bassin d'épuration d'Arviat Le projet comprend des services de conception pour la remise en état et l'agrandissement proposés de la station de traitement des eaux usées, qui consiste en un bassin d'épuration des eaux usées à deux cellules : une cellule existante modernisée et une nouvelle cellule. 750 000 $ 250 000 $ Rankin Inlet Projet de planification de la modernisation de la station de traitement des eaux usées de Rankin Inlet Effectuer des études techniques, notamment une évaluation environnementale du site, une étude géotechnique, une évaluation des charges attribuables à la neige et au vent, ainsi qu'un relevé topographique. Ces études appuieront les futurs projets visant à moderniser la station de traitement des eaux de Rankin Inlet, ainsi qu'à accroître sa capacité à traiter et à gérer les eaux usées. 225 000 $ 75 000 $

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Nunavut

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nu-fra.html

Carte des projets du Plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 20 juillet 2022 à 14:00 et diffusé par :