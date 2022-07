NielsenIQ publie un nouveau rapport sur l'impact de l'inflation sur les petites et moyennes marques





NielsenIQ présente en avant-première les conclusions du Brand Balancing Act, une étude mondiale donnant une idée générale de la façon dont les petites et moyennes marques sont perçues par les consommateurs dans le nouveau contexte inflationniste. Entre défis liés à la chaîne d'approvisionnement, pressions inflationnistes et déclin des intentions de dépenses des consommateurs, les petites marques sont confrontées à un environnement commercial difficile. Toutefois, si elles portent leur attention sur les préférences des consommateurs en matière de marques, sur l'analyse comparative des performances, sur le calendrier des tendances-cycles et sur une différenciation efficace, les petites et moyennes marques pourraient exploiter à leur avantage les réactions des consommateurs face à la volatilité de l'économie.

«L'inflation accroît l'importance de tout investissement et de tout effort stratégique consenti par les petites marques. Plus le coût des produits augmente, plus il est grave de ne pas répondre aux attentes des consommateurs, déclare Lauren Fernandes, directrice mondiale de Thought Leadership. Selon notre récente étude, il y a toutefois une bonne nouvelle pour les petites et moyennes entreprises: c'est que, bien qu'elles soient souvent «inconnues» en termes de notoriété, les consommateurs prennent en considération un plus grand nombre de marques lorsqu'ils décident de faire un achat.»

Face à l'inflation et aux problèmes de chaîne d'approvisionnement, les grandes entreprises disposent d'une marge de manoeuvre, contrairement aux petites entreprises qui ont souvent du mal à surmonter ces difficultés. De ce fait, maintenir leur équilibre exige des petites et moyennes entreprises un effort crucial, mais potentiellement gratifiant à l'heure actuelle. Le Brand Balancing Act montre de quelle manière les pressions inflationnistes ont un impact sur les petites et moyennes marques et décrit les stratégies qu'elles peuvent utiliser pour mettre en lumière leur valeur et rester conformes aux valeurs fondamentales recherchées par les consommateurs. L'analyse montre également que:

56% des consommateurs du monde entier préfèrent acheter auprès de petites entreprises de leur région des produits fabriqués localement

57% d'entre eux essaient de soutenir les petites marques dans la mesure du possible, mais trouvent qu'elles sont plus difficiles à trouver en rayon

51% estiment que les petites marques sont plus authentiques et plus dignes de confiance que les grandes marques

47% pensent que les petites marques sont généralement plus chères mais acceptent de payer un peu plus

86% des consommateurs du monde entier estiment que les raisons pratiques, telles que la disponibilité, la qualité et le rapport qualité-prix, jouent un rôle de la plus haute importance lors de leurs décisions d'achat

«L'environnement macroéconomique actuel créée les conditions idéales pour que les petites et moyennes entreprises et les consommateurs se rencontrent. Mais ce même contexte pourrait s'avérer négatif pour les petites marques avant qu'elles ne puissent en profiter pour grandir. La solution consistera à actionner les bons leviers sur la base de données pertinentes sur les consommateurs, afin d'innover réellement, déclare Mme Fernandes. Ainsi, 48% des personnes interrogées dans le monde déclarent prévoir d'acheter davantage auprès de petites marques à l'avenir: les petites et moyennes entreprises qui sauront comprendre les motivations d'achat dans ce nouveau contexte bénéficieront très probablement des préférences actualisées des consommateurs.»

