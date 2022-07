LE CANADA APPUIE LA CRÉATION DE 24 LOGEMENTS ABORDABLES À TORONTO





TORONTO, le 20 juill. 2022 /CNW/ - Les personnes qui sortent de l'itinérance ou qui sont à risque de se retrouver en situation d'itinérance ont maintenant accès à 24 nouveaux logements avec services de soutien à Toronto.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement, de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse et députée fédérale de Toronto-Centre, ainsi que John Tory, maire de Toronto, Ana Bailão, mairesse adjointe de Toronto et conseillère municipale de Davenport, et Robin Buxton Potts, membre du conseil municipal pour Toronto-Centre, ont souligné l'ouverture officielle de l'immeuble, qui a reçu un investissement fédéral d'environ 1,2 million de dollars.

Grâce à l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL), le gouvernement du Canada a généré le développement de près de 1000 logements abordables dans la région de Toronto, incluant le 292 rue Parliament.

L'ensemble résidentiel est le fruit de la conversion d'une propriété de trois étages et de 24 logements en appartements abordables d'une ou de deux chambres. Des services de soutien y seront offerts en tout temps. Cet ensemble d'habitation fournit une réponse rapide et digne de procurer aux personnes en situation d'itinérance ou risquant de s'y retrouver, y compris les familles et les personnes âgées, des logements et des services de soutien appropriés dont ils ont besoin afin de bénéficier d'un logement stable. L'immeuble est exploité par St. Jude Community Homes, un fournisseur de logements sans but lucratif expérimenté, qui offrira un éventail de services de soutien aux locataires en partenariat avec des organismes communautaires locaux.

Les nouveaux investissements aux termes de l'ICRL créeront des milliers de bons emplois dans les secteurs de l'habitation et de la construction, feront prospérer la classe moyenne et renforceront les collectivités, tout en nous rapprochant de notre objectif d'éliminer l'itinérance chronique au Canada.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Grâce à l'Initiative pour la création rapide de logements, notre gouvernement s'assure que ceux qui en ont le plus besoin à Toronto reçoivent un logement et le support dont ils pourront bénéficier. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont notre Stratégie nationale sur le logement continue de contribuer à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Par l'intermédiaire de l'Initiative pour la création rapide de logements, notre gouvernement investit dans le logement abordable, contribuant ainsi à la création de bons emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, les membres de notre collectivité qui gagnent un faible revenu auront un chez-soi abordable. » - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse et députée fédérale de Toronto-Centre

« Nous continuons à créer de plus en plus de logements abordable offrant des services de soutien. Nous sommes fiers d'inaugurer l'ensemble résidentiel du 292-296, rue Parliament, et d'offrir 24 logements abordables à des familles de Toronto. Ces logements sont le fruit de notre partenariat solide avec les gouvernements fédéral et provincial. Je suis déterminé à continuer de travailler avec ces gouvernements pour construire plus de logements afin que nous continuions à offrir à quelques-uns de nos résidents les plus vulnérables un chez-soi sûr et abordable. » - John Tory, maire de Toronto

« En brisant le cycle de l'itinérance, on réduit le nombre de personnes qui luttent pour survivre à l'extérieur. Les ensembles de logements abordables avec services de soutien, comme le 292-296, rue Parliament, sont essentiels pour offrir aux gens l'appui dont ils ont besoin. Un logement sûr et abordable améliore la santé, le bien-être et la stabilité économique des gens, et nous avons hâte d'accueillir nos nouveaux locataires dans leur nouveau logement. » - Ana Bailão, mairesse adjointe (Davenport) et présidente du comité du logement et de la planification, Ville de Toronto

« Les logements abordables avec services de soutien ne sont pas seulement un espace où vivre, ils créent une communauté attentive et enrichissante qui offre un soutien global en tout temps aux locataires. Grâce à eux, les locataires peuvent améliorer leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie globale tout en ayant un logement stable. Je suis enthousiaste à l'idée de commencer à accueillir de nouveaux locataires dans la nouvelle communauté de soutien située au 292-296, rue Parliament. » - Robin Buxton Potts, membre du conseil municipal pour Toronto-Centre

L'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est un programme de 2,5 milliards de dollars dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Elle vise à répondre aux besoins urgents en matière de logement des personnes vulnérables au Canada , surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de plus de 10 000 logements abordables.

, surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de plus de 10 000 logements abordables. L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2S+, les personnes racisées et noires du Canada , ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées. Les logements doivent être construits dans les 12 mois suivant l'octroi du financement aux demandeurs du programme (à quelques exceptions près). Les logements dans les collectivités nordiques et éloignées doivent être construits dans un délai de 18 mois.

Le budget de 2022 propose de fournir 1,5 milliard de dollars au cours des 2 prochaines années pour prolonger l'ICRL et créer 6 000 logements abordables supplémentaires partout au Canada . Au moins 25 % du financement sera consacré à des ensembles résidentiels destinés aux femmes.

. Au moins 25 % du financement sera consacré à des ensembles résidentiels destinés aux femmes. La SNL est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

