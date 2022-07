Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

Les Canadiens comptent sur des aéroports locaux et régionaux sécuritaires et bien entretenus pour maintenir un lien entre leurs communautés. Ces aéroports appuient également des services aériens essentiels, dont ceux d'ambulance aérienne, de...

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches, M. André Lamontagne, et la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière...