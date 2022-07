Aperçu sur l'histoire du développement du projet Deziwa de CNMC





PÉKIN, 20 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Dans le mystérieux continent africain, il existe le fleuve le plus profond du monde: le Congo, un fleuve emblématique qui a apporté la vie humaine à ce continent africain et a donné naissance à l'une des plus anciennes civilisations du monde.

Grâce au projet Deziwa de China Nonferrous Metal Mining Group Co.,Ltd (CNMC), dans la jungle africaine située au confluent du Congo et du Lualaba, on a réussi à construire une nouvelle ville moderne de production de cuivre et de cobalt au premier rang du monde.

Le 13 juin 2016, malgré un long voyage, les représentants de la Générale des Carrières et des Mines (Gécamines) se sont rendus à Pékin pour assister à la Cérémonie de signature de l'« Accord de joint-venture du projet Deziwa ». Avez les représentants de CNMC, ils se sont retrouvés joyeusement réunis et ont discuté des projets de développement d'intérêt capital. Désormais, les peuples de deux ethnies différentes avanceront main dans la main, annonçant officiellement le lancement du projet Deziwa.

CNMC est l'une des premières entreprises de l'industrie chinoise des métaux non ferreux à appliquer la stratégie dite de «sortir des frontières» et l'une des entreprises qui a obtenu le plus de résultats d'internationalisation. CNMC est également l'une des rares entreprises centrales dont le président chinois Xi Jinping a inspecté le siège. Ces dernières années, CNMC a pris une part active dans l'initiative « la Ceinture et la Route », a vigoureusement mis en oeuvre la stratégie dite de «sortir des frontières» et a ainsi établi à l'étranger une chaîne industrielle complète d'exploitation des ressources caractérisée par la prépondérance du cuivre.

Le 28 mai 2018, CNMC a entamé la construction du projet Deziwa avec un point de départ élevé et les plus hauts standards.

Le 15 janvier 2020, s'est tenue la Conférence d'achèvement et de mise en service du projet Deziwa de CNMC.

Cette Conférence qui a eu lieu 150 jours avant la date prévue a annoncé à son de cor le lancement de la production commerciale, tout en démontrant les performances des constructeurs et les résultats majeurs de CNMC grâce à la stratégie dite de « sortir des frontières ».

On a constaté avec surpris: après que le projet Deziwa de CNMC a été réalisé, l'investissement total est efficacement géré, la structure de l'actionnariat est raisonnable, les forces endogènes sont vigoureuses et l'environnement de développement est excellent. Une nouvelle ville de production de cuivre et de cobalt dynamique a vu le jour.

Le 13 mai 2022, s'est tenue la Cérémonie de signature du « Plan d'action d'assistance aux oeuvres d'utilité publique » dans le cadre du projet Deziwa de CNMC. En investissant des fonds spéciaux, le projet Deziwa de CNMC prendra cinq ans pour assister les communautés avoisinant les zones minières dans les domaines tels que l'agriculture, les infrastructures, l'éducation, la santé et l'énergie, et s'acquitter réellement des responsabilités sociales des entreprises centrales chinoises à l'étranger. Cela permettra aux habitants de la région de tirer davantage parti de la richesse et des résultats de développement apportés par l'exploitation des ressources.

Dans la poursuite du 14ème Plan quinquennal de développement économique et de progrès social de Chine, le projet Deziwa de CNMC maintient fermement la nouvelle étape de développement, met en oeuvre sérieusement le nouveau concept de développement, édifie inébranlablement une nouvelle architecture de développement et fait progresser globalement l'exploitation des ressources de la deuxième phase du projet Deziwa de CNMC (à savoir le projet des zones minières de l'est), afin de concrétiser l'objectif grandiose de CNMC qui est de créer une entreprise minière de premier ordre au niveau mondial.

