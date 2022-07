Les familles partout au Canada profiteront d'une augmentation de l'Allocation canadienne pour enfants





BARRIE, ON, le 20 juill. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada demeure déterminé à aider les familles et les enfants tandis que nous surmontons les conséquences persistantes de la pandémie de COVID-19.

Aujourd'hui, à l'occasion de son 6e anniversaire, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a annoncé que le montant maximal de l'Allocation canadienne pour enfants augmentera pour aider les familles à s'adapter à l'augmentation du coût de la vie. Pour l'année de prestations 2022-2023, les familles qui en ont le plus besoin recevront jusqu'à 6?997 $ par enfant de moins de six ans et jusqu'à 5?903 $ par enfant de 6 à 17 ans.

L'Allocation canadienne pour enfants a été lancée en 2016. C'est un élément crucial du plan du gouvernement du Canada pour la rendre la vie des Canadiens plus abordable. Depuis sa création, la prestation joue un rôle déterminant dans la réduction du nombre d'enfants vivant dans la pauvreté et continue d'être au centre des efforts du gouvernement du Canada pour réduire la pauvreté de 50 % d'ici 2030, par rapport aux niveaux de 2015.

L'Allocation canadienne pour enfants est indexée depuis 2018. Le montant que les Canadiens reçoivent est basé sur le revenu familial net ajusté indiqué dans la déclaration de revenus de l'année précédente.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a apporté de réelles améliorations pour rendre la vie plus abordable partout au pays. Il a notamment fait un investissement sans précédent s'élevant à 27 milliards de dollars sur cinq ans pour mettre sur pied un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants en collaboration avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones. Cet investissement permet aux gouvernements de travailler en collaboration pour offrir un tarif moyen de 10 $ par jour aux parents d'ici mars 2026 pour les services de garde réglementés; la première modification apportée sera une réduction de 50 % des frais moyens dans les services réglementés d'apprentissage et de garde d'ici la fin de 2022.

Citation

« La hausse des coûts encourus pour subvenir aux besoins de leurs enfants préoccupe les familles canadiennes, mais elles ne sont pas toutes seules. Grâce à notre nouveau plan pour rendre la vie des Canadiens plus abordable, au maintien de l'indexation de l'Allocation canadienne pour enfants et à notre système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, nous continuerons d'accorder la priorité aux besoins des enfants et des familles et nous retournons de l'argent aux Canadiens au moment où ils en ont le plus besoin. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada est déterminé à assurer à toutes les familles canadiennes une chance égale de réussir, en offrant aux parents plus d'argent pour les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants.

est déterminé à assurer à toutes les familles canadiennes une chance égale de réussir, en offrant aux parents plus d'argent pour les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants. Juillet 2022 marquera le 6 e anniversaire de l'Allocation canadienne pour enfants, lancée en juillet 2016. Le gouvernement a indexé cette prestation pour la première fois en juillet 2018, afin de s'assurer qu'elle suit le rythme de l'inflation.

anniversaire de l'Allocation canadienne pour enfants, lancée en juillet 2016. Le gouvernement a indexé cette prestation pour la première fois en juillet 2018, afin de s'assurer qu'elle suit le rythme de l'inflation. Pour l'année de prestations allant de juillet 2022 à juin 2023, les familles admissibles pourront recevoir jusqu'à 5?903 $ par enfant de 6 à 17 ans, et jusqu'à 6?997 $ par enfant de moins de six ans.

L'Allocation canadienne pour enfants est non imposable et basée sur le revenu. Elle fournit un soutien aux familles à revenu faible ou modéré qui ont des enfants.

Dans l'ensemble, en 2019, 450?000 enfants ont cessé de vivre dans la pauvreté et entre 2015 et 2020, ce sont 782?000 enfants qui ont cessé de vivre dans la pauvreté.

2020, ce sont 782?000 enfants qui ont cessé de vivre dans la pauvreté. Bien que la diminution du taux de pauvreté chez les enfants entre 2019 et 2020 soit largement imputable aux prestations d'urgence temporaires visant à lutter contre la COVID-19, y compris aux versements additionnels versés au titre de l'Allocation, ce taux diminue de manière constante depuis 2015.

