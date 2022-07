Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie l'Expo agricole de Victoriaville





QUÉBEC, le 20 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches, M. André Lamontagne, et la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, confirment l'attribution d'une aide financière de 92 977 $ à l'Expo agricole de Victoriaville, qui se déroulera jusqu'au 24 juillet.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation accorde 49 477 $ en vertu du Programme d'appui aux expositions agricoles. De son côté, le ministère du Tourisme contribue à hauteur de 43 500 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations :

« Petits et grands garderont de bons souvenirs de leur arrêt à l'Expo agricole de Victoriaville en plein coeur de la saison estivale. C'est là l'occasion parfaite de découvrir le travail des producteurs agricoles régionaux, qui sont nombreux et participent activement à l'essor économique du Centre-du-Québec. J'invite les visiteurs à prendre le temps de les voir à l'oeuvre et de les rencontrer. Je tiens particulièrement à souligner la place offerte à la relève en agriculture. La promotion et le développement de ce secteur d'activité essentiel à la santé économique du Québec sont des priorités pour notre gouvernement. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches

« Fier partenaire de l'Expo agricole de Victoriaville, notre gouvernement encourage les événements qui vitalisent l'économie locale et font rayonner les entreprises de chez nous. Ce rendez-vous participe à la notoriété du Québec comme destination estivale et rehausse son offre événementielle. Il propose aux visiteurs une façon originale de vivre l'été autrement. Je les invite à en profiter en grand nombre! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis heureux du soutien financier accordé par le gouvernement du Québec à l'Expo agricole de Victoriaville, qui est de retour pour une 162e édition! L'industrie agricole étant un véritable fleuron de notre économie locale, je souhaite souligner le travail du comité organisateur : il veille au succès de cet événement et le garde bien vivant. Grâce à lui, ce rendez-vous estival fait partie des activités incontournables de la région! »

Eric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement

