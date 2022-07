Le développement écologique favorise la construction d'une infrastructure de TIC écoénergétique





SHENZHEN, Chine, 20 juillet 2022 /CNW/ - Philip Song, chef du marketing de BG Carrier, Huawei, a lancé aujourd'hui une nouvelle gamme de solutions de développement écologique à l'occasion de la Win-Win·Huawei Innovation Week.

Cette solution, a-t-il expliqué dans son discours intitulé « Green Development, Building Energy-efficient ICT Infrastructure » (Le développement écologique favorise la construction d'une infrastructure de TIC écoénergétique), vise à aider les exploitants à améliorer systématiquement l'efficacité énergétique des réseaux : « Au moment où l'infrastructure des TIC continue d'évoluer de la 5G vers la F5G, et de la 5,5G vers la F5,5G, les réseaux verts, évalués en fonction de l'indice Network Carbon Intensity (NCIe), deviendront des éléments essentiels des futurs réseaux cibles. La principale raison pour laquelle nous lançons notre solution aujourd'hui est d'aider les exploitants à construire systématiquement des réseaux écologiques qui traitent simultanément des problématiques de croissance du trafic et de réduction des émissions de carbone. »

Selon M. Song, l'innovation technologique est nécessaire sous trois angles pour aider les clients à atteindre leurs objectifs de développement vert :

Sur le plan des installations et de l'équipement, il serait avantageux d'utiliser des conceptions mieux intégrées et de nouveaux matériaux devraient pour déplacer les installations complètement à l'extérieur et d'accroître le rendement énergétique de l'équipement et l'efficacité découlant de l'usage de l'énergie renouvelable.

En ce qui concerne la coordination et la mise en réseau sur plusieurs sites, il est nécessaire de miser sur une architecture de réseau simplifiée et une efficacité de l'acheminement améliorée pour optimiser l'efficacité énergétique et rendre les réseaux entièrement optiques, simplifiés et intelligents.

Pour réaliser des activités d'exploitation et de maintenance écologiques, il faut faciliter la mise au point et l'exécution de politiques relatives à l'exploitation et à la maintenance et à l'économie d'énergie et rendre les indicateurs et valeurs de référence en matière d'efficacité énergétique plus visibles, faciles à gérer et optimisables.

Lors de l'événement, M. Song a présenté la solution de développement écologique de Huawei qui propose des innovations sur ces trois plans, ainsi que le nouveau système d'indicateurs NCIe qui prend en charge cette solution à trois niveaux touchant les installations vertes, les réseaux verts et les activités d'exploitation vertes

À la fin de son discours, il a également annoncé l'ouverture de la salle de mobilisation Evergreen Land, où Huawei rencontrera des exploitants mondiaux pour discuter en profondeur du développement écologique et des façons de construire l'infrastructure de TIC la plus écoénergétique. Il a poursuivi : « Huawei s'engage à travailler avec les exploitants de réseaux pour améliorer l'efficacité énergétique de l'infrastructure des TIC et créer de la valeur en utilisant les TIC vertes. »

Vous trouverez tous les détails de la nouvelle solution de développement écologique de Huawei ci-dessous :

Au niveau des installations, la solution met l'accent sur l'innovation dans trois domaines :

Déploiement extérieur : Faisant appel à des matériaux novateurs, le module d'alimentation pour serveur lame de pointe prend en charge les réseaux 2G, 3G, 4G et 5G à partir d'une seule installation. La solution de pointe One Blade One Site favorise une efficacité énergétique des installations de 97 %.

Haut degré d'intégration : Des modules de radiofréquences à bande ultra large et des antennes multibandes sont intégrés à ces installations simplifiées. La technologie unique d'alimentation par injection directe de signal (SDIF) de l'entreprise permet de ne subir aucune perte sans avoir recours à du câblage à l'intérieur d'antennes multibandes, ce qui augmente l'efficacité énergétique des télécommunications de l'équipement.

Utilisation efficace des énergies renouvelables : Huawei propose des solutions comme l'optimisation du stockage d'énergie photovoltaïque alimentée sur l'IA et l'ombrage iPV pour réduire les pertes qui optimisent l'efficacité de l'utilisation de l'énergie renouvelable.

Sur le plan du réseau, la solution propose également des innovations dans trois domaines :

Connectivité entièrement optique : En mettant à niveau l'ensemble du réseau, de la commutation électrique à la commutation optique, la solution améliore d'environ 10 fois l'efficacité énergétique, tandis que le passage du cuivre à la fibre améliore d'environ cinq fois l'efficacité énergétique.

Simplification : La capacité de traitement multi-service des routeurs de Huawei permet à la solution d'intégrer quatre unités d'équipement en une seule. Grâce à la modernisation de la HNS, la solution remplace plusieurs armoires par un seul châssis par installation, ce qui réduit considérablement l'espace consacré aux salles d'équipement et améliore l'efficacité énergétique du réseau. Des innovations continues dans le réseau de transmission optique (RTO) permettent également à la solution Super C120+L120 à bande ultra-large de prendre en charge une capacité par fibre de près de 100 Tbit/s, ce qui fait en sorte qu'un million d'utilisateurs peuvent regarder des films en ligne simultanément à partir d'une seule fibre de l'épaisseur d'un cheveu.

Renseignements : La solution prend en charge l'hibernation dynamique intelligente des routeurs et ajuste automatiquement la fréquence d'acheminement des processeurs de gestion de réseau en fonction des variations du volume de trafic.

Sur le plan de l'exploitation, la solution met l'accent sur les activités des utilisateurs, les politiques relatives à l'économie d'énergie et les indicateurs d'efficacité énergétique :

La solution accélère la migration des utilisateurs vers les réseaux utilisant des TAR plus écoénergétiques, par exemple, de la 2G et la 3G à la 4G et la 5G, ce qui réduit considérablement la consommation d'énergie par bit et réduit la valeur du NCIe.

La solution met en oeuvre le contrôle et l'analyse du trafic en temps réel et ajuste la fréquence des processeurs d'acheminement ou ferme les ports en fonction des variations du volume de trafic.

La solution garantit que les indicateurs sont visibles, faciles à gérer et optimisables.

La Win-Win·Huawei Innovation Week se déroule du 18 au 21 juillet à Shenzhen, en Chine. En collaboration avec des exploitants mondiaux, des professionnels de l'industrie et des leaders d'opinion, nous nous penchons sur des sujets tels que la 5.5G, le développement écologique et la transformation numérique pour envisager une réussite partagée dans l'économie numérique. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site : https://carrier.huawei.com/en/events/winwin-innovation-week

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1862285/Huawei_s_Carrier_BG_Chief_Marketing_Officer_Philip_Song_speaking_Win_Win_Huawei.jpg

SOURCE Huawei

Communiqué envoyé le 20 juillet 2022 à 10:51 et diffusé par :