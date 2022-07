QcGoldtech prépare sa rentrée canadienne avec une toute nouvelle marque.





MONTRÉAL, le 20 juill. 2022 /CNW Telbec/ - L'équipe de QcGoldtech est particulièrement fière d'annoncer qu'elle offrira dès l'automne 2022 ses produits sur les marchés hors Québec, et ce, sous une toute nouvelle marque qui reflétera son lieu de culture et son origine québécoise, soit Fleurs de l'île.

Partenariat stratégique

Pour ce faire, QcGoldtech s'est assuré de signer un partenariat stratégique avec l'équipe de Velvet management, l'agence de distribution et de commercialisation de cannabis la plus importante au Canada.

«?L'arrivée de QcGoldtech parmi les clients que nous représentons à travers le Canada représente pour nous un atout stratégique important. L'ajout des produits de QcGoldtech en matière de cannabis moulu, de préroulé et d'huile vient d'ailleurs compléter le portfolio offert par Velvet partout au Canada?» a déclaré Vianney Aubrecht, président de Velvet management.

Pour sa part, Yvan Delorme, PDG de QcGoldtech, a souligné que «?ce partenariat stratégique avec Velvet, une entreprise québécoise, est crucial pour le développement de notre compagnie. Notre seul client actuel, la SQDC, a démontré maintes fois qu'elle n'était pas là pour favoriser l'industrie québécoise du cannabis et ses membres n'auront d'autre choix que de faire comme nous, et proposer aussi leurs produits sur les autres marchés canadiens, bien plus accueillants en terme commercial. Et nous serons là pour les seconder.?»

Les premières ventes devraient se concrétiser en septembre 2022. Plus de détails suivront bientôt.

À propos de Velvet

Velvet Management Inc. est l'agence de distribution et de commercialisation de cannabis la plus importante au Canada. Nous soutenons les producteurs de cannabis autorisés et les aidons à atteindre de nouveaux sommets d'affaires.

En tant qu'entreprise privée, dont le modèle d'affaires combine celui d'une société de courtage et celui d'une agence, Velvet Management Inc. représente les producteurs de cannabis autorisés du Canada auprès des acheteurs du gouvernement et des détaillants privés, et ce, sur tous les aspects de la vente et de la commercialisation.

À propos de QcGoldtech

QcGoldtech se spécialise dans la culture, la transformation et la vente de cannabis sous toutes ses formes : cannabis séché, pré-roulés, extraits, topiques et comestibles.

Créée le 5 décembre 2017, QcGoldtech est fière d'être 100 % québécoise. Son siège social est situé au Québec et elle y opère l'ensemble de ses opérations, de la culture, à la transformation, en passant par l'emballage et la distribution.

Elle compte près de 130 employés, principalement dans ses deux usines situées dans la région de la Petite-Nation.

SOURCE QcGoldtech

Communiqué envoyé le 20 juillet 2022 à 10:00 et diffusé par :