Le Village Québécois d'Antan renouvellera son expérience touristique et adoptera des technologies numériques grâce à l'appui du gouvernement du Canada





Près de 40 M$ pour la relance du tourisme au Québec : l'organisme obtient une aide financière de 1 M$ de la part de DEC.

DRUMMONDVILLE, QC, le 20 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'industrie touristique contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, annonce aujourd'hui une contribution non remboursable de 1 M$ au Village Québécois d'Antan, à Drummondville.

Ce soutien du gouvernement du Canada vise à aider l'organisme à surmonter les répercussions économiques de la pandémie et à bonifier son offre touristique en modernisant son produit grâce à l'adoption de technologies numériques, dans le respect des pratiques écoresponsables.

Concrètement, l'appui de DEC, consenti en vertu du Fonds d'aide au tourisme, permettra au Village Québécois d'Antan de transformer l'expérience des clients, notamment par l'intégration d'éléments créatifs et technologiques de la firme Moment Factory, tout en préservant l'histoire d'autrefois. Plus précisément, l'aide de DEC portera sur une partie des coûts associés aux maisons thématiques animées et à une aire de jeux de réalité augmentée.

Le Village Québécois d'Antan (le Village), fondé en 1977, constitue un attrait touristique majeur dans la région. Il offre à ses visiteurs de tous âges, d'ici et d'ailleurs, une expérience du Québec francophone des années 1810 à 1930 avec la visite d'un village reconstitué avec 70 bâtiments historiques. Il propose des activités thématiques comme le Village d'été, le Village hanté, le Village sucré et le Village illuminé. L'organisme offre également des activités pour des groupes scolaires et de camps de vacances, ainsi que l'accès à un restaurant, une boutique et des salles directement sur le site. Le Village, qui est en activité sept mois par année, compte actuellement 250 employés.

Contributeur clé à l'économie canadienne, le secteur du tourisme a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a mis en place différentes mesures pour soutenir les entreprises qui subissent les impacts de la COVID-19. Le Fonds d'aide au tourisme a été créé spécifiquement pour aider les entreprises et les organismes du secteur du tourisme à offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs et à se préparer pour accueillir de nouveau les voyageurs internationaux.

Citations

« Je suis ravie que le gouvernement du Canada soutienne les entreprises et les organismes de l'industrie touristique de la région du Centre-du-Québec en cette période de reprise économique. Il faut saisir cette occasion pour repenser les produits, services et processus du secteur. Les Québécoises et les Québécois auront l'occasion de tester ces nouvelles idées et, qui sait, de devenir des ambassadeurs de la région alors que le tourisme national et international retrouve ses ailes et reprend de la vigueur! »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Notre gouvernement continue d'être présent pour les entreprises et les organisations du secteur touristique. La contribution financière accordée au Village Québécois d'Antan représente une excellente nouvelle pour la région du Centre-du-Québec et son attractivité. Notre soutien constitue une étape importante dans les efforts de relance pour attirer les touristes canadiens et du monde entier afin que tous puissent découvrir les meilleures expériences touristiques que notre pays a à offrir. Et l'expérience unique et les activités offertes par le Village Québécois d'Antan en sont le parfait exemple! »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Le tourisme est l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie au Canada. Nous allons continuer de soutenir ce secteur pendant cette période difficile. Nous allons aussi continuer de mettre l'accent sur la sécurité et de veiller à ce que les entreprises obtiennent le soutien nécessaire pour se remettre rapidement sur pied et prospérer. Le Fonds d'aide au tourisme aidera les entreprises à s'adapter, à bonifier leurs offres et à se préparer à accueillir de nouveau leurs clients. Ce fonds s'inscrit dans une stratégie plus vaste dont l'objectif est d'aider le secteur à traverser la pandémie, à reprendre ses activités et à croître par la suite. La pleine relance de l'économie canadienne ne se fera que quand notre secteur touristique sera lui aussi rétabli. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Au nom de toute l'équipe du Village Québécois d'Antan et de son conseil d'administration, nous tenons à remercier chaleureusement le gouvernement du Canada et DEC qui nous accordent 1 M$ pour la mise en place de la première phase de notre projet de relance. Dès 2023, les visiteurs auront la chance de venir découvrir l'histoire autrement grâce aux nouveautés qui seront en place. Le renouvellement de notre expérience touristique aura un impact important pour la région, mais également sur l'ensemble de l'industrie touristique du Centre-du-Québec. »

Guy Bellehumeur, directeur général, Village Québécois d'Antan

Faits en bref

Le tourisme représente 102 milliards de dollars en activité économique sur une base annuelle, 1,8 million d'emplois et 2 % du PIB canadien.





L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans une série d'annonces de DEC confirmant des investissements dans des projets touristiques québécois qui contribueront à l'économie de demain. Il s'agit d'investissements stratégiques dans des projets qui permettront d'assurer la relance du tourisme.





Les fonds ont été consentis en vertu du Fonds d'aide au tourisme, créé spécifiquement pour aider les entreprises et les organismes du secteur touristique à offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs et à se préparer pour accueillir de nouveau les voyageurs internationaux.





DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

