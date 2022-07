Ryan Ding, Huawei : des TIC vertes pour une nouvelle valeur





SHENZHEN, Chine, 20 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Lors du lancement de la solution de développement vert qui s'est tenu le deuxième jour de la semaine de l'innovation Win-Win-Huawei, Ryan Ding, président du Carrier Business Group de Huawei, a souligné la nécessité pour les opérateurs de donner la priorité à l'efficacité énergétique et a appelé à l'établissement d'un système d'indicateurs standard, à l'échelle de l'industrie, pour l'efficacité énergétique lors de son discours inaugural intitulé « Green ICT for New Value ».

Ding a expliqué : « Chaque progrès majeur de l'histoire s'est accompagné d'une amélioration significative de l'efficacité énergétique de la transmission des informations. L'augmentation des émissions de carbone générées par l'explosion du trafic de données va devenir un problème mondial auquel il faudra s'attaquer dans les cinq à dix prochaines années. L'augmentation de l'efficacité énergétique sera la voie à suivre. »

Selon des études tierces, le trafic de données généré par les services numériques devrait être multiplié par 13 d'ici 2030 par rapport à 2020. Cela signifie que, si des améliorations de l'efficacité énergétique ne sont pas apportées, la consommation d'énergie et les émissions de carbone du secteur des TIC seront multipliées par 2,3. Selon l'UIT, le secteur des TIC devra réduire ses émissions de carbone d'au moins 45 % d'ici 2030 pour atteindre l'objectif de l'accord de Paris de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

Ding a déclaré : « Nous sommes aujourd'hui confrontés à un défi sans précédent : comme de plus en plus d'industries passent au numérique, la demande de données va fortement augmenter, ce qui entraînera une flambée de la consommation d'énergie. Dans le même temps, le monde entier s'efforce de lutter contre le changement climatique, et le secteur des TIC doit de toute urgence atteindre le pic de carbone et la neutralité carbone. »

L'amélioration de l'efficacité énergétique profitera aux opérateurs de trois manières. Premièrement, la migration des utilisateurs, la mise à niveau des sites et la réduction de la puissance du réseau leur permettront de réaliser des économies d'OPEX. Deuxièmement, l'amélioration de l'efficacité énergétique favorisera la migration des utilisateurs 2G et 3G vers les services 4G et 5G. Troisièmement, les efforts des opérateurs pour réduire l'empreinte carbone auront un impact positif sur l'environnement, ce qui les aidera à mieux assumer leurs responsabilités sociales.

Pour aider les opérateurs à atteindre ces objectifs, Huawei a proposé une solution à trois niveaux : sites verts, réseaux verts et opérations vertes. Premièrement, Huawei a développé des solutions pour améliorer l'efficacité énergétique des sites en adoptant une conception hautement intégrée, en utilisant de nouveaux matériaux et en déplaçant les équipements principaux et les unités d'alimentation à l'extérieur. Ensuite, l'architecture de réseau simplifiée de l'entreprise accélère la transmission et favorise la construction de réseaux simplifiés, tout optiques et intelligents. Enfin, au niveau des opérations, Huawei propose une solution qui génère et distribue des politiques d'optimisation tout en rendant l'efficacité énergétique plus facile à visualiser et à gérer.

Jusqu'à présent, ces solutions de développement vert ont été déployées pour des opérateurs dans plus de 100 pays. En Allemagne, par exemple, la solution PowerStar de Huawei a permis de réaliser une auto-optimisation de l'efficacité énergétique au niveau des minutes, améliorant ainsi considérablement l'efficacité énergétique. En Espagne, la solution OXC (cross-connect optique) de Huawei a été déployée sur le réseau dorsal d'un client, augmentant l'efficacité énergétique de 81 % et réduisant les coûts de 29 %. En Turquie, Huawei a déployé sa solution de site vert pour un client, où les salles d'équipement sont remplacées par des armoires, éliminant ainsi le besoin de salles d'équipement et de climatiseurs. Cette solution devrait permettre d'économiser 19 000 kWh d'électricité par site et par an.

Huawei et ses partenaires opérateurs travaillent déjà ensemble pour augmenter leur « empreinte carbone » en permettant aux industries à forte intensité de carbone d'améliorer leur efficacité énergétique grâce à des solutions TIC. La réduction des émissions qu'ils permettent peut être dix fois supérieure à leurs propres émissions. De nombreux exemples de réussite ont déjà été observés dans des secteurs clés à forte intensité de carbone, tels que les ports, les mines de charbon et l'acier.

À la fin de son discours, Ding a appelé à la mise en place d'un système d'indicateurs unifié à l'échelle de l'industrie, car cela permettrait d'établir des lignes de base par rapport auxquelles l'efficacité énergétique pourrait être mesurée et de servir de guide pour le développement vert de l'industrie des TIC dans son ensemble. Ding a conclu son discours en disant : « Huawei est prêt à travailler avec les opérateurs et à créer une nouvelle valeur grâce aux TIC vertes. »

Le système d'indicateurs d'efficacité énergétique NCIe proposé par Huawei a été approuvé par le SG5 de l'UIT-T et fait actuellement l'objet d'une consultation publique.

La Win-Win·Huawei Innovation Week se tient du 18 au 21 juillet à Shenzhen, en Chine. En collaboration avec des opérateurs mondiaux, des professionnels de l'industrie et des leaders d'opinion, nous nous penchons sur des sujets tels que la 5.5G, le développement écologique, les réseaux informatiques et la transformation numérique pour envisager une réussite partagée dans l'économie numérique. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site : https://carrier.huawei.com/en/events/winwin-innovation-week .

