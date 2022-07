/R A P P E L -- AVIS AUX MÉDIAS - Le ministre Blair tiendra un point de presse après sa visite du Centre provincial de coordination de la lutte contre les feux de forêt et du Centre de lutte contre les incendies de Kamloops/





OTTAWA, ON, le 19 juill. 2022 /CNW/ - L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile, tiendra un point de presse à la suite d'une visite et d'une séance d'information opérationnelle.

Conférence de presse

Date : Le 20 juillet 2022 Heure : 9 h 30 (HAP) Endroit : Centre provincial de coordination de la lutte contre les feux de forêt

3080, chemin Airport

Kamloops (C.-B.)

Note à l'intention des médias :

Les médias sont invités à se présenter à 9 h 30 pour s'inscrire à la visite, qui débutera à 9 h 55.

