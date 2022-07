Le projet Production de vidéoclips franchit le cap d'un million de dollars en soutien aux artistes et cinéastes canadiens émergents





Le financement de RBC accordé à 12 nouveaux lauréats d'une bourse aide les artistes à créer des vidéoclips qui mettent en valeur leur talent

TORONTO, le 20 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, RBC et l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision ont franchi une étape importante en dépassant le cap d'un million de dollars en financement voué à la création et à la production de vidéoclips, dans le cadre du projet Production de vidéoclips (PDV). L'atteinte de ce cap coïncide avec la huitième ronde du programme, au cours de laquelle des bourses ont été accordées à 12 équipes de musiciens et de cinéastes canadiens émergents. Initiative conjointe de RBCxMusique et du prix Prism, le projet PDV a accordé 86 bourses à des artistes émergents depuis sa création en 2018, contribuant à la création de 58 vidéoclips à ce jour.

« Pouvoir collaborer avec des artistes partageant notre vision afin de créer des images accompagnant notre musique est pour nous une formidable occasion, ont déclaré les membres du groupe Motherhood, du Nouveau-Brunswick. Les vidéoclips nous ont grandement aidés à promouvoir notre musique et à élargir notre public. Nous adorons exploiter notre créativité sur le plan visuel, et avons hâte de présenter cette vidéo. »

Les bourses Production de vidéoclips fournissent aux talents émergents le soutien nécessaire pour concrétiser leur vision créative, et contribuent à les faire connaître. De nombreux vidéoclips produits grâce au projet PDV ont été encensés par la critique. Récemment, « Meet You At the Light » de Desiree Dawson, réalisé par Alex Farah, a remporté le grand prix du jury pour le meilleur vidéoclip au festival SXSW, après avoir été sélectionné par le personnel de Vimeo - une récompense très convoitée. De plus, le vidéoclip de la chanson « Protest » de Haviah Mighty, réalisé par Kit Weyman et Chrris Lowe et financé par le projet PDV, comptait parmi les dix finalistes du grand prix aux prix Prism 2022, qui soulignent l'excellence dans la production de vidéoclips.

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir déjà passé le cap du million de dollars en financement au cours de la quatrième année du programme, et de continuer à promouvoir les nouveaux talents et la diversité, a déclaré Shannon Cole, vice-présidente, Marketing de la marque, RBC. D'une ronde à l'autre, nos équipes sont toujours impressionnées par l'abondance de talents qui règne au Canada. Nous sommes ravis d'accueillir les nouveaux participants de cette huitième cohorte du projet PDV, qui s'ajoutent à un groupe dynamique d'artistes. »

« Depuis son lancement en 2018, le projet PDV est devenu une partie intégrante du parcours d'un artiste, en lui donnant les moyens nécessaires pour concrétiser sa vision créative, a déclaré Louis Calabro, chef de la direction intérimaire, Académie canadienne du cinéma et de la télévision. L'atteinte de ce cap en matière de financement témoigne des talents incomparables que nous avons au Canada, des talents qui enrichissent l'expérience du public grâce à des images captivantes et émouvantes sous forme de vidéoclips.

Axé sur la croissance du milieu canadien du vidéoclip, le projet PDV offre aux artistes des occasions de créer des liens fructueux. En plus de bénéficier des bourses Production de vidéoclips, les artistes peuvent se perfectionner grâce aux occasions que présente Laboratoires PDV, un programme de mentorat qui vise à offrir aux jeunes cinéastes et artistes des conseils sur la mise sur pied de projets de vidéoclips, la planification budgétaire et la production.

La liste des lauréats de la huitième ronde couvre une grande variété de genres musicaux et de styles cinématographiques. Ces lauréats sont sélectionnés par un jury de professionnels sectoriels. Voici les lauréats :

L'artiste a l l i e, la réalisatrice Roya DelSol et la productrice Adé Abegunde

et la productrice Adé Abegunde L'artiste Abigail Lapell , les réalisateurs Spencer Ryan et Jordan Hamer et la productrice Erica Metcalfe

, les réalisateurs et et la productrice L'artiste EJAY SMITH , le réalisateur Kit Weyman et producteurs Fela

, le réalisateur et producteurs Fela L'artiste et producteur Chad Price et le réalisateur et producteur Chris Evans

et le réalisateur et producteur L'artiste Boogey The Beat, le réalisateur Brendan Barnard et le producteur Ryan Cowan

et le producteur L'artiste Monsune, le réalisateur Nick Yim et le producteur Duy Nguyen

et le producteur L'artiste Mah Moud, le réalisateur Ryan Fanseda et la productrice Luisa Cruz

L'artiste Ceréna, la réalisatrice Kyisha Williams et la productrice Emilija Davidovic

et la productrice L'artiste et réalisateur D.W. Waterson et la productrice Devery Jacobs

L'artiste Zoon, les réalisateurs Mary Chen et Trevor Blumas et le producteur Nick Harris

et et le producteur L'artiste Avry et le réalisateur et producteur Elliott Muscat

Le groupe Motherhood, le réalisateur Jordan Greer la productrice Nicole Cécile Holland

Le projet PDV s'inscrit dans le cadre de l'engagement continu de RBC à soutenir les artistes émergents par l'intermédiaire d'Artistes émergents RBC. Depuis 2003, RBC a investi plus de 90 millions de dollars dans des organismes culturels et appuyé plus de 28 000 artistes dans le cadre de ces programmes. En 2021, RBC Fondation a versé plus de 10 millions de dollars à plus de 185 organismes au Canada dans le cadre d'Artistes émergents RBC, épaulant ainsi au-delà de 5 900 artistes émergents.

Les artistes et réalisateurs émergents admissibles sont invités à présenter leur candidature pour la neuvième ronde, dont les dates seront annoncées au cours des prochains mois. Suivez RBCxMusique et le prix Prism sur Instagram pour être au courant des dernières nouvelles.

