NFP nomme Alana Lapierre à la tête du secteur des ressources humaines au Canada





La dirigeante des ressources humaines d'expérience se concentrera sur l'avancement de la culture « Les gens d'abord » alors que notre croissance au Canada se poursuit.

TORONTO, le 20 juillet 2022 /CNW/ - NFP, un courtier d'assurance dommages, un consultant en avantages sociaux, un gestionnaire de patrimoine et un conseiller en retraite de premier plan, a annoncé aujourd'hui l'embauche d'Alana Lapierre au poste de vice-présidente principale, Ressources humaines - Canada. Dans le cadre de ses fonctions, Mme Lapierre dirigera les efforts pour faire progresser la culture « Les gens d'abord » de NFP en collaborant avec les dirigeants pour améliorer la gestion des talents et le perfectionnement des employés ainsi que promouvoir les efforts de diversité, d'équité, d'inclusion et d'appartenance de l'entreprise. Elle relèvera de Mary Steed, chef des ressources humaines de NFP, et fera partie de l'équipe de direction canadienne.

« Les racines bien ancrées au Canada d'Alana, son parcours professionnel diversifié et sa maîtrise des deux langues officielles seront d'excellents atouts pour notre équipe de direction, a déclaré John Haas, président de NFP au Canada. Tout au long du processus d'entrevue, Alana s'est distinguée par la diversité de ses expériences professionnelles. Il s'est avéré qu'elle était faite sur mesure pour notre culture et notre entreprise en croissance. La réussite de ses collègues est pour elle un puissant facteur de motivation, et nous avons hâte de ressentir tous les bienfaits de la présence d'Alana alors que notre croissance se poursuit au pays. »

Misant sur plus de vingt ans d'expérience, Mme Lapierre se joint à NFP après un emploi à CCM Hockey, où elle était vice-présidente mondiale, Personnes et culture, et directrice des ressources humaines. Auparavant, elle a occupé divers postes en ressources humaines et en gestion dans diverses entreprises, dont RSA Canada.

« Alana possède une vaste expérience dans la prestation de conseils stratégiques aux équipes de direction, dans la création de programmes de RH visant à stimuler la mobilisation et le rendement, a souligné Mme Steed. Elle sait comment donner vie aux éléments de la culture d'entreprise pour attirer et retenir les meilleurs candidats. »

En plus d'avoir obtenu un baccalauréat en psychologie de l'Université Concordia et une maîtrise en psychologie de l'Université McGill, Mme Lapierre est actuellement membre du conseil de ressources humaines de Forbes sur invitation seulement.

« Je suis honorée de me joindre à une équipe de ressources humaines et de direction de premier plan, au sein d'une organisation qui accorde la priorité à la culture et à l'inclusion dans toutes ses activités, a affirmé Mme Lapierre. NFP est déjà un employeur de choix au Canada, et nous voulons bâtir sur cette force en mettant encore plus l'accent sur les gens pour créer une culture invitante d'appartenance et de service communautaire. »

À propos de NFP

NFP est un courtier d'assurance et un consultant de premier plan qui offre des solutions spécialisées en matière d'assurance commerciale et personnelle, d'assurance collective et de retraite, ainsi que des solutions pour particuliers par l'intermédiaire de ses filiales et sociétés affiliées agréées. NFP contribue à la réussite de ses clients grâce à l'expertise de plus de 1 000 employés basés au Canada, de plus de 6 900 employés dans le monde entier, d'investissements dans des technologies innovantes et de relations durables avec des assureurs, des fournisseurs et des institutions financières de premier ordre. NFP se classe au 5e rang des courtiers spécialisés dans les avantages sociaux selon le chiffre d'affaires mondial (Business Insurance), au 10e rang des courtiers en assurance IARD (Insurance Journal) et au 13e rang des courtiers en assurance mondial (Best's Review).

Visitez le site NFP.ca pour découvrir comment nous aidons les clients à atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés.

