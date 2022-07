Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Festibière de Gatineau





QUÉBEC, le 20 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 78 500 $ au Festibière de Gatineau, qui se déroulera jusqu'au 30 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 70 500 $ aux promoteurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation accorde la somme de 8 000 $ en commandite.

Citations :

« Le Festibière de Gatineau nous propose cette année une 11e édition au grand bonheur des amateurs de bières. Je suis heureuse que notre gouvernement soutienne cet événement, qui met de l'avant plusieurs brasseries, distilleries et cidreries du Québec. En rassemblant autant d'exposants du milieu, il contribue non seulement à l'offre touristique gourmande, mais génère également d'importantes retombées économiques locales et régionales. Je suis convaincue que les festivaliers répondront à l'appel en très grand nombre! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis ravi de constater que des milliers de personnes d'ici et d'ailleurs auront le plaisir, une fois de plus, de découvrir le savoir-faire des brasseurs et des distillateurs québécois. Je salue l'engagement des organisateurs en faveur de l'environnement; en plus d'offrir une vitrine à nos artisans et de contribuer à la vitalité de notre territoire, ils privilégient des pratiques responsables tout au long de leur événement. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches

« Le Festibière de Gatineau est un événement chaleureux qui animera l'ensemble de la place des festivals de Zibi. Cet espace entièrement repensé donnera la chance aux festivaliers de déguster des bières artisanales les deux pieds dans l'eau! Je tiens à souligner les efforts déployés par les organisateurs pour présenter un rendez-vous de qualité. J'invite la population à venir y passer de bons moments en famille ou entre amis. »

Robert Bussière, député de Gatineau

