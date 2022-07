Début des négociations aujourd'hui pour le FNB E Fund Carbon Neutral 100, le plus important FNB dans le créneau de la carboneutralité en Chine





SHANGHAI, 20 juillet 2022 /CNW/ - Le 19 juillet, le FNB E Fund Carbon Neutral 100 (symbole Bloomberg : 562990 CH Equity) a été inscrit à la Bourse de Shanghai (SSE). Avant l'ouverture des marchés, il figurait au premier rang parmi les 15 FNB sur le thème de la carboneutralité négociés sur le marché national chinois, avec des actifs gérés de 630 millions de dollars américains (4,27 milliards de RMB).

Auparavant, il y avait sept FNB dont la dénomination contenait la mention « carboneutre » avec des indices de suivi liés à la protection environnementale et aux faibles émissions de carbone dont les actifs gérés totalisaient plus de 1 milliard de dollars américains. Le FNB E Fund Carbon Neutral 100 fait partie du premier lot de 8 FNB faisant le suivi de l'indice CSI SEEE Carbon Neutral qui sont ouverts à la souscription d'options depuis le 4 juillet. Ces fonds ont obtenu des souscriptions totalisant plus de 1,9 milliard de dollars américains. Le FNB E Fund Carbon Neutral 100 s'est classé au premier rang de son groupe avec des actifs gérés de 630 millions de dollars américains et des investisseurs individuels détenant près de 4 milliards d'actions, ce qui représente 93,49 % du total des actions du fonds.

Le fait que les investisseurs reconnaissent la valeur du FNB E Carbon Neutral 100 témoigne de la confiance du marché envers les investissements dans les FNB sur le thème de la carboneutralité. M. Yaping Pang, chef de la recherche sur les indices du E Fund, estime qu'il y a deux grandes tendances en matière d'investissement. D'abord, il est possible d'investir dans les secteurs de pointe à faibles émissions de carbone, y compris l'énergie propre, le stockage d'énergie, les véhicules à énergie nouvelle et les technologies de réduction et de stockage du carbone. Ensuite, pour les entreprises des secteurs comportant traditionnellement des émissions de carbone élevées, les possibilités d'investissement résident dans la transformation technologique vers l'énergie verte, par exemple « l'électricité verte » pour les entreprises de services publics et la transformation favorisant la réduction des émissions de carbone pour les entreprises de fabrication en amont.

LE FNB E Fund Carbon Neutral 100 ETF suit l'indice CSI SEEE Carbon Neutral. Cet indice regroupe les entreprises à la fine pointe et à faibles émissions de carbone, comme les entreprises oeuvrant dans les secteurs de l'équipement électrique, des nouvelles énergies, des services publics, de l'hydroélectricité et de l'énergie nucléaire, ainsi que les entreprises dont le potentiel de réduction des émissions de carbone est élevé, par exemple les entreprises des secteurs des produits chimiques, des métaux non ferreux, des matériaux de construction et du fer et de l'acier, qui s'inscrivent parfaitement dans les tendances en matière d'investissement mentionnées ci-dessus, contribuant ainsi à l'atteinte de l'objectif de carboneutralité de la Chine.

Les actions des composantes de l'indice comprennent des sociétés de premier plan qui ont contribué de façon importante à l'atteinte de l'objectif de carboneutralité. En date du 18 juillet, les 10 principales composantes de l'indice représentaient 43 % de sa valeur marchande totale. Les cinq principales composantes sont les suivantes : Contemporary Amperex Technology, Longi Green Energy Technology, BYD, Yangtze Power et Zijin Mining Group. La valeur marchande totale des 100 composantes de l'indice était de 1,48 billion de dollars américains, et 33 de ces composantes avaient une valeur marchande supérieure à 14,8 milliards de dollars américains.

Selon les données de Wind, en date du 18 juillet, l'indice CSI SEEE Carbon Neutral a généré un rendement cumulatif de 116,68 % depuis la date de référence du 30 juin 2017, procurant un rendement annualisé de 17,05 % et un ratio de Sharpe annualisé de 0,79, ce qui démontre un excellent rendement ajusté au risque à long terme.

En tant que gestionnaire d'actifs de premier plan en Chine, le FNB E Fund Carbon Neutral 100 a été l'un des premiers fonds à lancer des activités de FNB en Chine et offre une gamme complète de produits de FNB aux investisseurs. À la fin de juin 2022, le FNB E Fund Carbon Neutral 100 comptait 50 FNB autres que ceux du marché monétaire

