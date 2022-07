Robex Resources et Vivo Energy terminent la centrale solaire de Nampala et renforcent leur partenariat pour Kiniero





BAMAKO, Mali, 20 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (TSXV : RBX) et Vivo Energy (LSE : VVO) ont le plaisir d'annoncer la finalisation de la centrale solaire hybride de la mine d'or de Nampala au Mali. Les deux groupes ont également signé un accord d'exclusivité pour que Vivo Energy fournisse une autre solution hybride d'énergie solaire et thermique à la mine d'or de Kiniero en Guinée, détenue par Sycamore Mining et actuellement en cours de fusion avec Robex après la réalisation des conditions de clôture et l'approbation de la Bourse de Toronto.



Vivo Energy fournit désormais de l'énergie sans carbone à la mine de Nampala grâce à son projet solaire hybride financé par des fonds propres. Ce projet n'a nécessité aucune injection de capital de la part de Robex Resources, tout en réduisant l'empreinte carbone de la mine d'environ 60 000 tonnes sur dix ans, tout en réalisant une réduction importante du coût de l'énergie de la mine.

L'industrie minière est déterminée à réduire son empreinte carbone et Vivo Energy est fière d'y contribuer avec son partenaire innovant Robex.

Commentant sur le projet, Stan Mittelman, PDG de Vivo Energy, a déclaré : "Une équipe de classe mondiale comprenant Vivo Energy, Robex Resources et notre entrepreneur EPC, Sterling and Wilson a surmonté les défis, les restrictions et les complexités logistiques apportées par la pandémie et la situation socio-politique pour livrer ce projet dans le respect du budget."

Vivo Energy Mali a fourni des carburants et des lubrifiants à la mine de Nampala depuis qu'elle a atteint la production commerciale en 2017. Robex Resources est un client clé de Vivo Energy au Mali.

Benjamin Cohen, PDG de Robex Resources, a déclaré : "Nous sommes fiers d'avoir introduit l'énergie solaire dans notre mine de Nampala, et nous avons été ravis par le niveau de professionnalisme et de dévouement de nos partenaires chez Vivo Energy. Nous continuons à travailler à la conclusion de la fusion avec Sycamore Mining et, suite au succès du projet de Nampala, les deux groupes ont également signé un accord pour que Vivo Energy développe une solution solaire hybride qui fournira plus de 40 % des besoins en énergie de la mine de Kiniero en Guinée, éliminant ainsi 27 000 tonnes de CO2 par an. Par ces actions, Robex Resources continue de contribuer à la modernisation des pratiques minières".

Alistair Jessop, responsable de l'énergie chez Vivo Energy, ajoute : "Nous sommes ravis d'avoir mené à terme le projet de Nampala avec Robex Resources. La plus grande confirmation de notre travail est le désir de Robex de travailler avec nous sur un nouveau projet nettement plus important. L'activité Énergie de Vivo Energy fournit des solutions innovantes financées par des fonds propres qui déplacent jusqu'à 50 % de la charge de production thermique d'une mine, réduisant ainsi considérablement les émissions de carbone et le coût de l'énergie de la mine. Les opérations commerciales de Vivo Energy dans les 23 pays africains où nous opérons réduisent considérablement le risque d'exécution et d'exploitation de nos projets d'électricité grâce à l'expertise de nos équipes locales sur le terrain, acquise au fil de nombreuses années."

Khadidiatou Fall, directeur général de Vivo Energy Mali a ajouté : "Nos clients miniers sont toujours à la recherche de moyens pour réduire leurs coûts opérationnels et accroître leur durabilité. Je suis fier de l'énorme contribution de mon équipe à la réalisation réussie de cette solution hybride solaire / carburant pour aider notre client Robex Resources à atteindre ses objectifs."

À PROPOS DE VIVO ENERGY

Avec la vision de devenir l'entreprise énergétique la plus respectée d'Afrique, Vivo Energy exploite et commercialise ses produits dans des pays d'Afrique du Nord, de l'Ouest, de l'Est et du Sud. Le groupe dispose d'un réseau de plus de 2 500 stations-service dans 23 pays opérant sous les marques Shell et Engen et exporte des lubrifiants vers un certain nombre d'autres pays africains. Son offre de détail comprend des carburants, des lubrifiants, des services de cartes, des boutiques, des restaurants et d'autres services non liés aux carburants. Elle fournit des carburants, des lubrifiants et du gaz de pétrole liquéfié (GPL) à des entreprises clientes dans divers secteurs, notamment l'aviation, la marine, l'exploitation minière, la construction, l'énergie, le transport et la fabrication.

La société emploie environ 2 700 personnes et a accès à plus de 1 000 000 de mètres cubes de capacité de stockage de carburant. La coentreprise du groupe, Shell et Vivo Lubricants B.V., s'approvisionne, mélange, conditionne et fournit des lubrifiants de la marque Shell dans des usines situées dans six pays.

À PROPOS DE ROBEX RESOURCES INC.

Ressources Robex Inc. est une société minière canadienne cotée au TSX-V qui possède une mine en exploitation au Mali et un projet de développement en Guinée. Le groupe possède également des propriétés d'exploration au Mali sur la zone de cisaillement sénégalo-malienne. Le groupe dispose d'un modèle d'entreprise robuste, qui a démontré d'excellents résultats avec la mine de Nampala. Fort de cette expérience, Robex s'efforce maintenant de se développer en Afrique de l'Ouest en acquérant et/ou en développant de nouvelles mines.

Déclaration prospective

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui peuvent être considérées comme des "informations prospectives" ou des "déclarations prévisionnelles" en termes de législation sur la sécurité. Ces déclarations prospectives sont soumises à des incertitudes et à des risques, dont certains échappent au contrôle de Robex. Les réalisations et les résultats finaux peuvent différer sensiblement des prévisions faites implicitement ou explicitement. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre d'hypothèses, de facteurs et de risques. Ces hypothèses et risques comprennent, sans s'y limiter, les hypothèses et risques associés à la capacité de la société à compléter le financement prévu pour entreprendre ses futurs programmes de travail, et les résultats des futures activités d'exploration de la société. Rien ne garantit que les circonstances énoncées dans ces prévisions se produiront, ni même qu'elles profiteront à Robex, le cas échéant. Les prévisions sont basées sur les estimations et les opinions de l'équipe de direction de Robex au moment de la publication. Robex ne s'engage pas à effectuer des mises à jour ou des modifications de ces prévisions disponibles au public sur la base de nouvelles informations ou de nouveaux événements, ou pour toute autre raison, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. La Bourse de croissance TSX Inc. n'a ni approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse. Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

