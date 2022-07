La nouvelle image de marque d'Eyebuydirect renforce un nouveau positionnement qui favorise le caractère individuel





Ouvre la voie à une croissance spectaculaire pour une entreprise de lunetterie en ligne de premier plan

LOS ANGELES, 20 juillet 2022 /CNW/ - Un détaillant de lunetterie en ligne refait son image de marque afin d'incarner son nouvel objectif de célébrer l'individualité. La marque s'engage à encourager les acheteurs à se libérer des pressions sociales et à miser sur le pouvoir émotionnel des lunettes non seulement pour bien voir, mais aussi pour s'exprimer.

La vision est un sens humain merveilleusement transformateur, et les lunettes ont le potentiel d'amplifier l'effet en influant sur l'humeur, invitant à l'audace la personne qui les porte. En fait, selon une étude récente menée par Eyebuydirect et YouGov le sentiment de confiance, de joie et d'élégance représente les émotions les plus ressenties par ceux et celles portant des lunettes.

« Eyebuydirect est fier de ses antécédents en matière d'innovation et de croissance, a déclaré Sunny Jiang, chef de la direction d'Eyebuydirect. « Nous sommes prêts à passer à l'étape suivante et nous avions besoin d'une image de marque, d'un but, d'une mission et d'une vision plus solides pour la prochaine étape de notre développement. Notre succès repose sur nos clients. Nous offrons des articles de lunetterie de grande qualité et abordables dans des milliers de styles afin que nos clients puissent bien voir et exprimer leur individualité unique. Non seulement cette nouvelle image de marque reflète mieux notre raison d'être, mais elle jette aussi les bases de nos plans de croissance. »

Eyebuydirect vise à offrir le moyen le plus pratique d'acheter des articles de lunetterie de prescription en ligne grâce à des services de premier plan comme Virtual Try-On , 2-Day Delivery et 365-Day Product Guarantee. Eyebuydirect lance de nouveaux modèles de monture pour les acheteurs toutes les deux semaines, offrant aux consommateurs un flot constant de styles novateurs pour les aider à personnaliser leur apparence. Des collections spéciales de marques de créateurs comme Ray-Ban et Oakley complètent ses propres offres. En fin de compte, c'est le meilleur endroit où les consommateurs peuvent acheter des articles de lunetterie en ligne.

Aujourd'hui, les consommateurs possèdent souvent plusieurs paires de lunettes. En fait, 92 % des gens possèdent de 1 à 5 paires de lunettes et 72 % des gens possèdent de 1 à 5 paires de lunettes de soleil*. Avec des montures qui commencent à 6 $, Eyebuydirect permet plus que jamais aux acheteurs de laisser libre cours à leur personnalité grâce à un éventail de modèles qui correspondent à leur humeur à toute heure du jour.

Eyebuydirect a fait ses preuves en matière d'innovation et de développement axé sur le client, ce qui a mené à une croissance remarquable depuis sa création en 2006. Rien, cependant, n'est plus important que son engagement à offrir une grande valeur, ce qui est la marque de toutes les grandes marques. La nouvelle image de marque présente une nouvelle vidéo mettant en lumière la nouvelle promesse de l'entreprise.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site https://www.eyebuydirect.com/ .

À propos de Eyebuydirect

Fondée en 2006 , Eyebuydirect est la principale destination en ligne pour les articles de lunetterie de prescription offrant style, commodité et accessibilité. Avec plus de 3 000 montures commençant à 6 $ US/9 $ CA, Eyebuydirect s'engage à aider tout le monde à célébrer son individualité avec les montures parfaites pour s'adapter à chaque personnalité. La technologie d'essai virtuelle et la livraison en deux jours pour des milliers de montures facilitent l'achat de lunettes. De plus, grâce au programme Une paire achetée, un don de paire, une paire de lunettes est offerte à des personnes des collectivités les plus mal desservies dans le monde pour chaque commande passée. Eyebuydirect est une filiale d'EssilorLuxottica, le plus grand fournisseur mondial de produits et services de soins de la vue.

*Dans une étude récente menée par YouGov

Pour en savoir plus, visitez www.eyebuydirect.com ou Facebook , Twitter , Instagram et TikTok.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1637935/eyebuydirect.jpg

SOURCE EyeBuyDirect

Communiqué envoyé le 20 juillet 2022 à 07:52 et diffusé par :