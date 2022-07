Toshiba Materials réalise un investissement majeur pour augmenter sa capacité de production de billes de nitrure de silicone





Toshiba Materials Co., Ltd. (Président : Katsuaki Aoki) a annoncé aujourd'hui un investissement majeur dans une nouvelle installation de production pour les billes en nitrure de silicium sur le même site que son siège à Yokohama, au Japon. Le projet dispose d'un budget de plus de 5 milliards de yen (38 millions USD environ) et devrait voir sa production démarrer en novembre 2023. Cela augmentera la capacité de 50 % par rapport à l'exercice fiscal 2021.

Les avancées continues dans l'électrification automobile nécessitent des solutions qui vont au-delà des batteries à tensions plus élevées et des temps de chargement plus courts. Une mesure permettant de réduire les coûts et d'améliorer la performance consiste à intégrer des moteurs et des onduleurs. Bien que cela augmente le risque de corrosion électrolytique[1] dans les roulements du moteur[2], le problème peut être surmonté avec des roulements hybrides qui remplacent les billes en acier par des billes en céramique avec des bagues intérieures et extérieures en acier. Les avantages qu'offrent les billes en céramique en matière d'extrême fiabilité, d'excellente solidité et de résistance supérieure à l'usure font de plus en plus d'elles la solution de choix.

Le groupe Toshiba reconnaît depuis longtemps le potentiel des produits en céramique fine, et a obtenu des brevets de base pour les composés en nitrure de silicone dès 1974. Aujourd'hui, Toshiba Materials, qui s'est séparée par essaimage de Toshiba en octobre 2003, continue de promouvoir la R&D et la production des billes en nitrure de silicone, reconnues pour leur fiabilité et pour offrir la meilleure performance mécanique de toutes les billes en silicone. Son expérience et son bilan de réussite dans les billes de roulements qui répondent aux exigences pour une rotation à grande vitesse et qui sont anti-corrosion électrolytique, notamment pour les machines-outils, les générateurs d'énergie éolienne et les équipements roulants, ont permis à la société de s'emparer d'environ 50 % du marché mondial[3]. Avec des augmentations importantes de la demande en roulements pour les véhicules électriques à l'horizon, Toshiba Materials a désormais décidé de réaliser un investissement majeur dans l'augmentation de sa capacité.

La nouvelle installation de production sera construite sur le site du siège de la société, où un ancien bâtiment inutilisé sera démoli pour lui faire de la place. La nouvelle installation devrait être considérée comme la première phase d'expansion, et Toshiba Materials envisage déjà d'autres expansions pour répondre à la croissance de la demande future.

Toshiba Materials maintiendra une fourniture stable de produits de haute qualité, et contribuera à l'utilisation accrue des véhicules électriques écologiques.

Caractéristiques des billes de nitrure de silicone

Faible densité : moins de la moitié du poids d'une bille d'acier de la même taille

Haute résistance à la chaleur

Résistantes à la corrosion électrolytique, car il s'agit d'un isolant

Résistantes à la corrosion et à la rouille provoquées par les acides et les produits alcalins

Un matériau non magnétique, pas facilement affecté par un champ magnétique fort

1 Corrosion électrolytique : dommages causés à un roulement traversé par un courant.

2 Roulement : une pièce qui permet à un arbre de tourner en douceur dans une machine. Formée d'une bague intérieure, de billes et d'une bague extérieure.

3 Enquête de Toshiba Materials, juillet 2022

À propos de Toshiba Materials

Toshiba Materials Co., Ltd. (http://www.toshiba-tmat.co.jp/en/) s'est séparée par essaimage de Toshiba Corporation en 2003. Avec une technologie de conception de matériaux comme capacité de base, Toshiba Materials fournit des matériaux et des composants essentiels pour le développement de la société. Ses principaux produits incluent des matériaux métalliques, des composants, des pièces en céramique fine et des matériaux chimiques. Pour l'exercice clos le 31 mars 2021, ses ventes nettes ont totalisé 24,3 milliards de yen (210 millions USD environ).

