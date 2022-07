TA Associates s'apprête à acheter à Welsh, Carson, Anderson & Stowe une participation majoritaire dans Green Street





Green Street (ou la "Société"), un fournisseur de premier plan de veille et d'analyse de l'immobilier commercial, annonce que TA Associates ("TA"), un chef de file mondial de capital-investissement de croissance, a signé un accord définitif visant un important investissement de croissance dans la Société. L'actuel propriétaire majoritaire de Green Street, Welsh, Carson, Anderson & Stowe ("WCAS"), une société de capital-investissement de premier plan axée exclusivement sur la technologie et les soins de santé, conservera une participation minoritaire dans l'activité.

Todd Crockett, un directeur général chez TA: "Depuis plus de trois décennies, Green Street a suivi une trajectoire de croissance constante, stimulé par ses produits différenciés, sa talentueuse équipe et son engagement en faveur de la réussite de ses clients. En s'appuyant sur ces solides bases, nous pensons qu'il existe une importante opportunité pour une croissance organique et inorganique continue. Nous sommes ravis de travailler au côté de Green Street et WCAS à l'écriture du prochain chapitre de la Société."

Jeffry Stuek, Jr, PDG de Green Street: "Le partenariat de TA renforcera notre position afin de développer rapidement notre activité. Nos plans pour une innovation continue de produits et nos investissements dans nos talents consolideront encore notre stratégie qui consiste à fournir la veille la plus fiable en matière d'immobilier commercial pour permettre des décisions éclairées et optimiser les rendements. Nous nous engageons à générer encore plus de valeur et à proposer une expérience client de la plus haute qualité, comme en témoigne notre taux de recommandation net."

M. Stuek, ainsi que l'équipe de direction, resteront aux commandes de l'entreprise. "Alors que nous nous lançons dans ce nouveau chapitre, nous repensons également à ce partenariat incroyablement bénéfique avec WCAS. Ensemble, nous avons franchi des jalons majeurs et nous sommes très reconnaissants de leur soutien. L'investissement continu de WCAS dans Green Street illustre toute la confiance qu'ils accordent à la Société", déclare-t-il.

Christopher J. Hooper, commandité de WCAS: "WCAS est très fier de son investissement dans Green Street. Durant les trois années qui se sont écoulées depuis notre investissement, Jeff et l'équipe de direction ont remarquablement transformé l'entreprise, notamment en accélérant la croissance par le biais d'investissements dans les capacités de commercialisation, en passant à un modèle de revenus par abonnement, en lançant une plateforme SaaS moderne et en réalisant deux acquisitions stratégiques. Aussi impressionnantes que ces dernières années aient pu être pour Green Street, nous sommes tout aussi enthousiastes quant à son avenir, et ravis de poursuivre notre partenariat avec l'équipe de direction et TA."

Jason Mironov, un directeur général chez TA: "Avec l'expertise approfondie de notre équipe dans la mise à échelle de sociétés de données, analyses et logiciels immobiliers, nous estimons que TA est un partenaire idéal pour Green Street. Nous nous réjouissons à la perspective de collaborer avec l'équipe de direction de Green Street pour promouvoir l'innovation, optimiser la gamme de produits et accélérer la croissance de la Société et son expansion sur de nouveaux marchés."

La transaction devrait être clôturée durant le quatrième trimestre 2022, sous réserve d'approbation réglementaire. Les clauses financières de la transaction ne sont pas divulguées.

Conseillers

Evercore et Lazard agissent à titre de conseillers financiers de Green Street et WCAS.

À propos de TA Associates

TA est un chef de file mondial de capital-investissement de croissance. Ciblant des secteurs dans cinq industries, à savoir les technologies, les soins de santé, les services financiers, les biens de consommation et les services aux entreprises, la société investit dans des entreprises rentables présentant des opportunités de croissance durable, et a déjà investi dans plus de 560 entreprises du monde entier. Investissant en tant qu'actionnaire majoritaire ou minoritaire, TA adopte une approche à long terme, en utilisant ses ressources stratégiques pour aider les équipes de direction à générer une valeur pérenne dans des entreprises de croissance de haute qualité. TA a levé 47,5 milliards de dollars en capitaux depuis sa création en 1968. Les plus de 100 spécialistes des investissements de la société sont basés à Boston, Menlo Park, Austin, Londres, Mumbai et Hong Kong. Pour de plus amples renseignements sur TA, rendez-vous sur www.ta.com.

À propos de Welsh, Carson, Anderson & Stowe

WCAS est une société américaine de capital-investissement de premier plan, axée sur deux secteurs cibles: les technologies et les soins de santé. Depuis sa création en 1979, la société applique une stratégie de partenariat avec des équipes de direction remarquables, et de création de valeur pour ses investisseurs, en alliant améliorations opérationnelles, initiatives de croissance et acquisitions stratégiques. WCAS a levé et géré des fonds d'un montant total de plus de 30 milliards de dollars en capital engagé. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.wcas.com.

À propos de Green Street

Green Street est le principal fournisseur d'études, actualités, données, analyses et conseils exploitables dans le secteur de l'immobilier commercial aux États-Unis et en Europe. Depuis plus de 35 ans, Green Street fournit une veille inégalée et des données éprouvées sur les marchés immobiliers publics et privés pour aider les investisseurs, banques, prêteurs et autres acteurs sectoriels à optimiser les décisions d'investissement et de stratégie. La société propose des informations exclusives de marché, des perspectives éclairées et des analyses prédictives par l'entremise de sa plateforme SaaS. Rendez-vous sur www.greenstreet.com pour plus d'informations.

