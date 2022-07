Aeroclass inaugure une nouvelle ère pour les formations aéronautiques avec une approche centrée sur l'apprenant et le tout premier modèle d'abonnement





Aeroclass lance le tout premier modèle d'abonnement à la formation aéronautique en août pour devenir la « Masterclass de la formation aéronautique ».

Les entreprises peuvent désormais établir une véritable culture de l'apprentissage et relever les défis liés à l'intégration et à la rétention grâce à des forfaits mensuels comprenant des cours vidéo, des conseils en formation et des outils de production de rapports.

Le modèle d'abonnement d'Aeroclass représente également un investissement dans l'avenir des professionnels de l'aviation, avec sa formule d'abonnement exclusive pour les étudiants offrant des cours de haute qualité et à jour.

LONDRES, 20 juillet 2022 /PRNewswire/ -- En août, Aeroclass lancera le tout premier modèle d'abonnement pour l'apprentissage et la formation dans le secteur de l'aviation. La nouvelle approche permettra aux étudiants du secteur de l'aéronautique, aux professionnels et aux entreprises d'accéder aux meilleures ressources de formation en ligne d'Aeroclass au moyen d'un paiement mensuel simple. Visant à devenir la « Masterclass de la formation aéronautique », la nouvelle gamme de formules d'abonnement de l'entreprise rendra l'accès à des contenus de formation de haute qualité plus simple, plus convivial et plus abordable que jamais.

L'importance d'une formation efficace n'a jamais été aussi grande ? d'importantes pénuries de personnel, des changements axés sur les données et la redéfinition du processus d'entretien, de réparation et de révision reflètent la nécessité de renouveler les compétences. Les compagnies aériennes devront former à nouveau une proportion importante de leur personnel et leur offrir de nouveaux cheminements de carrière significatifs, tout en intégrant et en perfectionnant des millions de nouveaux employés. Toutefois, actuellement, les entreprises manquent de plateformes de formation conviviales, abordables et de haute qualité.

Le modèle d'abonnement d'Aeroclass résout ce problème en offrant une plateforme flexible, mais simple, et permet aux apprenants de prendre en main leur développement professionnel. Les particuliers et les entreprises choisissent un plan mensuel qui leur donne accès au contenu de haute qualité proposé par Aeroclass. La formule gratuite donne accès à des entrevues d'experts, à des ateliers en ligne et à des webinaires. Outre les formules standard et pour professionnels, la formule étudiante, à partir de seulement 5,49 ? par mois, offre un moyen abordable et flexible d'acquérir les compétences nécessaires pour une carrière réussie.

La formule d'Aeroclass pour les entreprises ajoute des conseils personnalisés. Les entreprises reçoivent de l'aide pour créer des parcours d'apprentissage clairement définis pour les membres de leur équipe et ont accès à un large éventail de fonctionnalités avancées telles que les heures de bureau en direct et les statistiques et rapports détaillés.

Aeroclass est la première plateforme d'e-learning spécifiquement dédiée à l'aviation. Sur cette plateforme virtuelle, les dernières avancées en matière de technologies de l'information et d'apprentissage sont combinées aux connaissances et aux connaissances d'instructeurs de calibre mondial. Les cours de formation numériques sont composés de cours en ligne dispensés par un instructeur et de cours à étudier à son propre rythme. Ils sont disponibles via une gamme de formules d'abonnement.

Contact : Vilma Vaitiekunaite, [email protected], +370 611 12789

