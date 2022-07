Cyara résout les échecs courants des chatbots grâce à de nouvelles capacités de test





Cyara, fournisseur de la plateforme automatisée primée d'assurance de l'expérience client (Customer Experience, CX), a dévoilé aujourd'hui de nouvelles fonctionnalités innovantes de test de chatbot avec la dernière version de Cyara Botium, le guichet unique leader du secteur pour des tests et une assurance complets et automatisés des chatbots. Ce lancement intervient quelques semaines seulement après que Cyara ait annoncé son acquisition de Botium en vue de consolider sa position de leader mondial des tests et de l'assurance CX.

Les chatbots continuent de connaître une croissance phénoménale grâce aux avantages significatifs qu'ils offrent aux entreprises et aux clients, mais ils sont également souvent affectés par des problèmes comme la mauvaise interprétation de l'intention des clients, les transferts retardés ou interrompus vers les agents en direct et des vulnérabilités en termes de sécurité. Les expériences négatives rencontrées avec les chatbots peuvent avoir un impact dévastateur sur une marque et entraîner un désabonnement des clients.

Le décalage entre ce que les chatbots promettent généralement et ce qu'ils offrent dans la réalité a créé le besoin de solutions capables de tester et de surveiller efficacement les performances des chatbots et de l'IA conversationnelle sans surcharger les équipes. Grâce à l'approche holistique des tests de Cyara Botium, les marques peuvent améliorer et tester en continu l'expérience du chatbot client sur tous les canaux et plates-formes, et ce à toutes les phases du cycle de vie du chatbot. Cyara Botium répond également à l'augmentation des violations de données au sein des chatbots en améliorant leur sécurité générale et en garantissant la conformité aux normes de sécurité de l'Open Web Application Security Project® (OWASP). Le résultat : des expériences cohérentes, de qualité, sécurisées et, pour les nouveaux bots, des délais raccourcis de mise sur le marché.

Cyara Botium offre les nouvelles fonctionnalités et capacités suivantes :

Génération de données et de tests alimentée par l'IA

La nouvelle fonction de génération de données et de tests alimentée par l'IA (AI-Powered Data & Test Generation) de Cyara Botium est construite à partir du plus grand modèle de langage naturel au monde. Cela permet aux organisations de créer rapidement des exemples pertinents d'intentions et d'énoncés afin de former et de tester en profondeur leurs chatbots. Cette fonctionnalité de pointe améliore considérablement l'efficacité des équipes travaillant sur le chatbot, ne nécessitant que quelques minutes pour générer une nouvelle formulation d'intention sur un chatbot - un processus manuel qui autrement peut être laborieux et peut prendre des semaines pour collecter des données provenant de diverses sources. En utilisant le plus grand modèle de langage préformé via Cyara Botium, les clients peuvent enregistrer des sujets générés par l'IA comme des nouvelles intentions, améliorant ainsi considérablement la capacité du chatbot à comprendre ce que l'utilisateur essaie d'accomplir.

Tests de performances améliorés

Cyara Botium a grandement amélioré l'évolutivité de ses tests de performance en augmentant considérablement la capacité d'exécution de tests parallèles, afin que les équipes dédiées au développement de chatbots puissent effectuer des tests de stress en simulant de très grands volumes d'interactions.

Test de canal et de voix pour réponse vocale interactive (RVI)

La nouvelle version de Cyara Botium introduit deux nouveaux types de tests. Les utilisateurs peuvent désormais tester les bots dans le canal RVI, en s'assurant qu'ils fonctionnent efficacement dans le cadre d'une expérience RVI par la génération des appels qui imitent les interactions client en temps réel. Les utilisateurs peuvent également désormais effectuer des tests vocaux pour s'assurer que les voicebots fonctionnent bien dans tous les environnements, y compris avec les appareils mobiles et les navigateurs. Ces deux nouvelles fonctionnalités garantissent que les problèmes sont découverts bien avant qu'ils ne surviennent dans le cadre de la production.

« Il ne fait aucun doute que les chatbots offrent des avantages pour les entreprises, mais il est impératif que les organisations réalisent également que les expériences négatives rencontrées avec les chatbots peuvent nuire à l'entreprise plutôt que l'aider », a déclaré Christoph Börner, directeur principal du numérique chez Cyara. « Cyara Botium est déjà un leader du marché dans le domaine des tests de l'IA conversationnelle et anticipe fortement les besoins du marché. Les fonctionnalités innovantes introduites dans cette version renforcent notre leadership, nous plaçant encore plus en avance par rapport à la concurrence. »

Parmi les nouvelles fonctionnalités supplémentaires, citons les tests multilingues aux fins du Règlement général sur la protection des données (RGPD) pour assurer la conformité aux protocoles de sécurité de l'Union européenne (UE), des modèles de rapport personnalisables répondant aux besoins de toutes les parties prenantes et l'authentification unique des utilisateurs (Single Sign-On, SSO).

À propos de l'Automated CX Assurance Platform de Cyara

La solution primée Cyara Automated CX Assurance Platform de Cyara permet aux entreprises d'offrir une meilleure CX avec moins d'efforts, de coûts et de risques. Cyara prend en charge l'intégralité du cycle de vie du développement des logiciels de CX, de la conception aux tests de fonctions, de régression, de charge et de chatbots, en passant par la surveillance de la production, afin de garantir que les entreprises soient en mesure de créer des parcours client sans faille sur les canaux numériques et voix.

À propos de Cyara

Cyara, dont le siège social est situé dans la Silicon Valley, est la première plateforme automatisée d'assurance de l'expérience client (CX) au monde. Les solutions d'assurance omnicanale basées sur le cloud de Cyara destinées à tester la qualité de la voix et des chatbots accélèrent la prestation d'un parcours client sans faille pour les entreprises, tout en réduisant le risque de défauts liés aux interactions directes avec les clients. Chaque jour, les plus grandes marques font confiance à la plateforme de Cyara pour donner le sourire à leurs clients, à grande échelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur cyara.com.

