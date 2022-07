Alter Domus, administrateur de fonds leader, nomme Gus Harris à son conseil d'administration.





Alter Domus, fournisseur leader de solutions intégrées pour le secteur des investissements alternatifs, a annoncé aujourd'hui la nomination de Gus Harris, responsable de AD Data & Analytics, au sein de son Group Executive Board (GEB), où il continuera à relever du CEO, Doug Hart.

À son poste actuel, Gus dirige la stratégie et l'équipe produits chargée des données et des analyses d'Alter Domus, qui développe de nouveaux actifs et offres de données et apporte ainsi des solutions à valeur ajoutée aux acteurs du marché alternatif, notamment les gestionnaires de risques, les gestionnaires d'investissement, les analystes et les responsables des fonctions de soutien chez les clients investisseurs et gestionnaires d'actifs. L'équipe aidera les clients à intégrer leurs données dans un environnement technologique moderne, leur permettant de développer un avantage concurrentiel dans leur capacité à générer efficacement des informations intéressantes et en temps voulu et issues de leurs services de données les plus importants.

Poursuivant nos efforts en matière de données et d'analyse, Gus supervise le développement d'applications exclusives sous la forme de produits SaaS (Software-as-a-Service), ce qui permettra à Alter Domus d'élargir son horizon aux middle et front offices de sa clientèle en pleine expansion. Le développement des premiers produits s'est concentré sur des solutions améliorant la gouvernance et l'efficacité opérationnelles afin de permettre aux clients de gérer plus efficacement les risques, de surveiller et de développer leurs portefeuilles alternatifs. L'équipe a capté plusieurs clients, notamment de nouveaux clients, et des partenariats stratégiques pour accélérer la mise sur le marché et présentera plusieurs nouveaux produits d'ici la fin de l'année.

Depuis qu'il a rejoint Alter Domus en octobre dernier, Gus a engagé une équipe de classe mondiale pour superviser la croissance du groupe dans cet important secteur. Cette équipe chevronnée, titulaire d'une vaste expérience dans la mise en place de solutions similaires pour de grandes institutions financières à l'échelle mondiale, réunit des capacités considérables dans les disciplines modernes du big data, de la science des données, de la technologie et de la gestion de produits. Les membres de l'équipe ont rejoint Alter Domus après avoir affiné leurs compétences au sein d'organismes réputés comme Amazon Web Services, Morgan Stanley, Moody's Analytics, KPMG et d'autres entreprises multinationales reconnues.

« La technologie forme l'épine dorsale de l'offre d'Alter Domus faite aux clients, et Gus a apporté une vision innovante et avant-gardiste à nos services de données et d'analyse. Les clients sont soumis à une pression croissante pour mieux gérer et exploiter les données, ce qui rend l'opinion et la perspective de Gus au niveau de la direction d'un groupe particulièrement importante », a déclaré Doug Hart. « Gus apporte un sens aigu du leadership, de la collégialité et une expertise considérable à notre équipe de direction, tous des caractères essentiels qui ont contribué à catalyser la croissance et l'offre de son équipe dans un laps de temps relativement court ».

« Je suis fier de rejoindre le conseil de direction du groupe Alter Domus, et je me réjouis de m'associer à ce groupe de dirigeants talentueux et dynamiques. L'équipe de données et d'analyse d'Alter Domus, constituée de professionnels du secteur chevronnés et reconnus, connaît une croissance extraordinaire et s'engage déjà auprès de commandités et de commanditaires de premier plan dans les secteurs du capital-investissement, de la dette privée, notamment les gestionnaires et investisseurs d'obligations structurées adossées à des emprunts, et de l'immobilier commercial sur des projets complexes et importants », a déclaré Gus Harris. « Ceci reflète le rôle de plus en plus important que les données et les analyses joueront dans l'avenir de notre entreprise, et plus globalement dans celui du secteur des investissements alternatifs. À mesure que le marché mûrit, la demande de "meilleures données" ne fera que s'accentuer, et nous sommes particulièrement bien positionnés pour soutenir le marché dans ce processus de transformation. Grâce à la technologie qui couvre tout le spectre de nos solutions de données - de la collecte à la livraison en passant par l'analyse - nous sommes très heureux d'aider les clients à définir les normes qui permettront à leur entreprise d'établir des bases solides pour une croissance future durable ».

Avant de rejoindre Alter Domus en septembre 2021, Gus était l'un des cadres fondateurs de Moody's Analytics, où il a contribué à la création de plusieurs produits et services phares, notamment les produits de finance structurée de Moody's, les services de données et de recherche ESG, de Moody's DataHub (DaaS) et d'autres outils SaaS. Gus est titulaire d'un CPA et d'un CFA et a obtenu des diplômes d'études supérieures en finance à la Columbia Business School, en risque et statistiques à la Stern School of Business de l'université de New York et en technologie à l'université Pace.

Alter Domus est un fournisseur leader de solutions intégrées, au service des secteurs du capital-investissement, des actifs réels et des marchés des capitaux d'emprunt ayant plus de 3 600 employés répartis dans 36 bureaux dans le monde. Entièrement dédié aux solutions alternatives, Alter Domus offre des services d'administration de fonds, des services aux entreprises, des services de dépôt, d'administration de capital, de prix de transfert, de domiciliation, des services de sociétés de gestion, d'administration de prêts, des services d'agence, de règlement des transactions et des services d'obligations structurées adossées à des emprunts. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse www.alterDomus.com.

