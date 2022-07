Propeller TV : L'histoire du développement vert de la BRI





La cérémonie de lancement de « Vista of the Green Silk Road » s'est tenue à Pékin

LONDRES, 20 juillet 2022 /PRNewswire/ -- La cérémonie de lancement du programme « Vista of the Green Silk Road » a été organisée par la Coalition internationale pour le développement vert de l'« Initiative Ceinture et Route » (BRIGC) et l'Union de coopération des médias (MCU) de l'« Initiative Ceinture et Route » le 12 juillet à Pékin.

En s'appuyant sur le professionnalisme, les ressources et les canaux de promotion de la BRIGC et de la MCU dans le pays et à l'étranger, le programme Vista of the Green Silk Road a pour vocation de raconter les histoires du développement vert de la BRI dans un style qui allie les avantages des approches professionnelles du cinéma, de la télévision et des médias. Ces récits sont destinés à partager les concepts de développement écologique, les expériences, les cas pratiques et les fruits de la coopération, afin de témoigner de la contribution de la BRI au développement de la civilisation écologique mondiale. Le thème annuel de 2022 est « Histoires de la route de la soie verte : Favoriser le développement vert par la réduction synergique de la pollution et des émissions de carbone ». Des événements thématiques et une collecte de cas sont prévus. Le programme sera diffusé sur « USilk », un programme télévisé de la MCU, dans les pays de la Route de la soie, via les chaînes grand public aux heures de grande écoute.

BRIGC a pour objectif de servir de plateforme de dialogue et de communication politique, de connaissances et d'informations environnementales, ainsi que d'échange et de transfert de technologies vertes. Elle compte actuellement plus de 150 partenaires issus de 43 pays et régions. La MCU est une initiative du China Intercontinental Communication Center (CICC) en coopération avec des agences de presse internationales. Elle vise à promouvoir des programmes de coopération diversifiés entre la Chine et les organisations internationales par le biais de l'omni-média, du multi-média et de la convergence des médias. Elle compte désormais 105 membres issus de plus de 40 pays et régions.

