Remise des Prix Mary Kay de la thèse doctorale, à l'occasion du Congrès annuel 2022 de l'Academy of Marketing Science





Mary Kay Inc. entreprise leader qui défend l'autonomisation et l'entrepreneuriat des femmes, tout en soutenant la formation et la recherche universitaire depuis plusieurs dizaines d'années, poursuit sa mission avec l'annonce du nom des lauréats des Prix Mary Kay de la thèse et de la proposition de thèse doctorale, à l'occasion du Congrès annuel 2022 de l'AMS (Academy of Marketing Science), qui s'est tenu du 25 au 27 mai à Monterey, en Californie. Ces prix, décernés chaque année depuis près de 30 ans par la société de soins de beauté, mondiale, permettent aux doctorants en marketing de présenter leur thèse déjà soutenue devant leurs pairs. Les lauréats sont désignés en fonction de la qualité de leur présentation finale lors du Congrès annuel de l'AMS.

Les candidatures sont ouvertes aux doctorants travaillant sur tous les sujets, méthodologies et domaines de recherche, liés au marketing, dans le monde entier. Les lauréats 2022 des Prix Mary Kay de la thèse et proposition de thèse doctorale sont les suivants :

Lauréats du Prix Mary Kay de la proposition de thèse doctorale

Gagnant ? Ali Anwar, doctorant, Université Wilfrid Laurier (Canada) ? « Sales Enablement in Young Ventures: Essays on the Role of Resilience and Internal Social Capital in coping with Adverse Disruptions » (Habilitation des ventes dans les young ventures : essais sur le rôle de la résilience et du capital social interne pour faire face aux perturbations indésirables)

? Ali Anwar, doctorant, Université Wilfrid Laurier (Canada) ? 2 e prix ? Alexander Fulmer, doctorant, Université de Yale ? « Questioning the Intuitive Preference for Intentionality » (Questionner la préférence intuitive dans l'intentionnalité)

? Alexander Fulmer, doctorant, Université de Yale ? 3e prix ? Jen Riley, doctorante, Université d'État de Kennesaw ? « Evaluating the Impact of Sales Technology on Professional Sales: An Analysis of Social Selling Effectiveness » (Évaluation de l'impact de la technologie de vente sur les ventes professionnelles : une analyse de l'efficacité de la vente sociale)

Lauréats du Prix Mary Kay 2022 de la thèse doctorale

Gagnante ? Ishita Chakraborty, doctorante, Université de Yale ? « Attribute Sentiment Scoring with Online Text Reviews: Accounting for Language Structure and Missing Attributes » (Attribution du sentiment scoring à l'examen de texte en ligne : prise en compte de la structure de la langue et des attributs manquants)

« Les prix Mary Kay de la thèse et de la proposition de thèse, de l'Academy of Marketing Science offrent aux professionnels du marketing des opportunités uniques de présenter leur travail et de recevoir des commentaires constructifs de la part de leurs pairs, ce qui est essentiel à leur croissance professionnelle », a déclaré Sheryl Adkins-Green, directrice du marketing, chez Mary Kay Inc. « Chez Mary Kay, nous restons déterminés à fournir des plateformes assurant l'avancement scolaire et professionnel, ainsi que le développement professionnel. Nous sommes fiers de soutenir ces talentueux professionnels du marketing et leurs contributions à ce domaine. »

« Il devient de plus en plus important de voir son travail publié dans les principales revues de marketing, et la chance de recevoir les commentaires d'éminents spécialistes du marketing avant de soumettre sa thèse est inestimable », a confié pour sa part Julie Moulard, présidente sortante (depuis le 1er juin) de l'Academy of Marketing Science. « Les Prix Mary Kay de la thèse doctorale offrent une plateforme essentielle à ces professionnels du marketing, permettant que leur travail soit révisé et affiné afin d'améliorer leurs chances de publier avec succès les résultats de leurs recherches dans des revues de marketing réputées, ce qui profitera à terme à leur réputation académique et à leur crédibilité. »

À propos de Mary Kay

Comptant parmi les premières à avoir brisé le plafond de verre, Mary Kay Ash a fondé son entreprise de beauté en 1963, avec un seul objectif : enrichir la vie des femmes. De ce rêve est née une entreprise qui représente aujourd'hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de consultants indépendants dans près de 40 pays. En tant que société de développement entrepreneurial, Mary Kay s'engage à soutenir les femmes dans leurs parcours, via diverses initiatives de formation, mentorat, représentation, mise en réseau et innovation. Mary Kay a pour vocation d'investir dans la science qui sous-tend la beauté et dans la fabrication de soins de la peau, de produits cosmétiques de couleur, de compléments nutritionnels et parfums, à la pointe de la technologie. Mary Kay est déterminée à enrichir des vies aujourd'hui pour un lendemain durable, en s'associant avec des organisations du monde entier, axées sur la promotion de l'excellence dans les affaires, le soutien à la recherche contre le cancer, la défense de l'égalité des sexes, la protection des survivantes de violences conjugales, l'embellissement de nos communautés et l'encouragement des enfants à poursuivre leurs rêves. Pour en savoir plus, rendez-vous sur marykayglobal.com, retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn, ou suivez-nous sur Twitter.

À propos de l'Academy of Marketing Science

L'Academy of Marketing Science est une organisation de recherche internationale professionnelle à but non lucratif. Son objectif est de promouvoir une qualité élevée et l'excellence en matière de création et de diffusion des connaissances en marketing, et de faire avancer les pratiques marketing par le biais de son leadership dans la discipline marketing à travers le monde. L'Académie est également engagée à appliquer la qualité d'éthique et de collégialité la plus élevée dans la poursuite de cette mission.

