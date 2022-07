Conception numérique, verte et intelligente : XCMG lancera des produits alimentés aux nouvelles énergies dans sa plus grande exposition à ce jour au salon bauma 2022





MUNICH,, 19 juillet 2022 /CNW/ - Au salon bauma 2022 ayant lieu du 24 au 30 octobre à Munich, en Allemagne, XCMG (SHE: 000425) présentera les dernières technologies et les derniers produits qui représentent la feuille de route de conception numérique, verte et intelligente du groupe. XCMG sera aux kiosques FS.1105/4, FS.1105/2 et FS.1105/7 au centre de salon professionnel Messe München.

XCMG tiendra sa plus grande exposition à ce jour au salon bauma de cette année, présentant non seulement la série complète des excavatrices et des ensembles intégrés de machines de route, mais aussi des machines de levage, de raclage et d'empilage ainsi que des plateformes de travail en hauteur qui ont été populaires auprès des clients européens. Tous les modèles présentés sont personnalisés pour le marché de la construction en Europe, qui excelle en matière de technologies intelligentes, de garanties de sécurité et de fiabilité.

XCMG lancera une gamme de produits alimentés aux nouvelles énergies au salon bauma 2022, y compris des modèles purement électriques d'excavatrices, de chargeuses et de grues tout-terrain, avec des avantages de premier plan (batteries de grande capacité, recharge rapide, carboneutralité et absence de pollution).

« XCMG effectue la transition et la transformation en matière d'énergies nouvelles, fait progresser notre stratégie durable pour une nouvelle infrastructure verte, intelligente et à faible émission de carbone, et présente avec vigueur le développement des technologies de contrôle électronique, de batterie et d'entraînement électrique. Nous espérons pouvoir montrer nos plus récentes réalisations dans la conception de machines de construction à énergie nouvelle à un public mondial au salon bauma 2022 », a déclaré M. Jiansen Liu, vice-président de XCMG et directeur général de XCMG Import and Export Ltd.

Depuis 1992, XCMG est la première entreprise chinoise à participer au salon et n'a jamais manqué un événement au cours des 30 dernières années. Le développement rapide de XCMG ces dernières années a permis de mettre en place un réseau complet comprenant un centre de R-D, une distribution locale, une gestion de la chaîne d'approvisionnement et un centre de formation et de services clients intégrés.

XCMG compte actuellement trois filiales en activité en Europe, dont un centre de recherche, un centre d'achat et une société de vente et de services. XCMG gère également toute une chaîne de valeur pour servir le marché européen, avec un solide soutien local pour les ventes, le service, le financement, le recyclage d'équipement usagé et plus encore.

« Nous mettons activement en avant notre stratégie mondiale, avec une forte combinaison d'expertise professionnelle et d'expérience pratique dans un contexte multiculturel. XCMG s'engage à créer une valeur réelle et à fournir des produits et services de haute qualité à ses clients en Europe », a déclaré M. Liu.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site de XCMG .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1862137/XCMG_s_Machines_Equipment_Has_Shipped_China_Munich_Upcoming_bauma_2022.jpg

SOURCE XCMG

Communiqué envoyé le 19 juillet 2022 à 22:49 et diffusé par :