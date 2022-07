PROVEN Skincare annonce son expansion à l'international ; des produits de soins de la peau, personnalisés, adaptatifs, et s'appuyant sur l'IA, sont désormais disponibles dans l'Union européenne et au Royaume-Uni





PROVEN, l'expert en soins de la peau, personnalisés a annoncé aujourd'hui son expansion internationale dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. Les produits sont désormais disponibles à l'achat. Cette expansion internationale de PROVEN est la première depuis son lancement au Canada en juillet 2021. L'équipe de PROVEN a pris la décision de se déployer de l'autre côté de l'Atlantique en réponse à la demande mondiale pour ses solutions personnalisées de soins de la peau. Cette expansion intervient après une période de croissance extraordinaire pour l'entreprise, avec le lancement de son premier nouveau produit depuis 2019, l'Eye Cream Duo, et après avoir obtenu un brevet révolutionnaire qui protège l'utilisation de la personnalisation des soins de la peau, par PROVEN.

Depuis sa création en 2017 et son lancement en 2019, PROVEN Skincare s'est rapidement développée pour devenir la première marque de personnalisation des soins de la peau. La société a lancé cinq produits personnalisés selon les besoins uniques des clientes, a remporté le prix 2018 MIT Artificial Intelligence Technology Award, a reçu le prix de la Meilleure utilisation de la technologie, aux 2022 Glossy Beauty Awards, pour son Skin Genome Projecttm exclusif, et enregistré un chiffre d'affaires de plus de 30 millions USD en seulement trois ans.

« Je suis incroyablement fière de proposer les produits personnalisés s'appuyant sur les données et l'IA, de PROVEN aux clientes de l'Union européenne et du Royaume-Uni », a déclaré Ming S. Zhao, co-fondatrice et PDG de PROVEN. « Trop de consommatrices se fient encore à des produits de soins de la peau, génériques qui ne tiennent pas compte de leurs préoccupations et de leurs besoins particuliers. PROVEN propose des solutions de soins de la peau personnalisées, adaptées et efficaces qui tiennent compte de la peau, de la vie et de l'environnement de la personne à laquelle elles sont destinées. L'équipe entière de PROVEN est ravie de pénétrer ces nouveaux marchés et d'offrir aux clientes des solutions de soins de la peau, uniques, à leur image. »

Afin de fournir des soins de la peau, personnalisés aux clientes de l'Union européenne et du Royaume-Uni, l'équipe PROVEN a recueilli des données environnementales importantes sur la région, et réalisé une version technique majeure pour les intégrer à l'IA existante de PROVEN. L'intégration des conditions environnementales locales aux formules de soins de la peau est essentielle pour obtenir des produits de soins efficaces.

PROVEN a été créée en 2017 par Ming Zhao et la Dre Amy Yuan, et lancée en 2019. Pleinement investie dans une carrière axée sur le capital-investissement, Ming Zhao, qui travaillait de longues heures, a commencé à en observer les effets sur la qualité de sa peau. Elle s'est alors lancée dans une mission personnelle à la recherche des produits susceptibles de résoudre ses problèmes, avant de constater que la plupart d'entre eux étaient coûteux, que leur efficacité n'était pas uniforme, et que les tâtonnements pour trouver un produit efficace prenaient beaucoup de temps.

Elle en a parlé à son amie Amy, qui se trouvait être physicienne informaticienne à Stanford, et avait, elle aussi, des problèmes de peau. Face au constat qu'il manquait dans le secteur de la beauté une marque offrant des solutions personnalisées et efficaces, les deux femmes ont uni leurs forces pour créer une approche holistique et personnalisée des soins de la peau, entièrement fondée sur des données. PROVEN a ainsi vu le jour, en tant que société qui met à profit la puissance du big data et de l'IA pour créer des produits de soins de la peau, personnalisés.

PROVEN crée à grande échelle des produits de soins de la peau, à la fois simples, personnalisés, et prouvés sur le plan clinique, grâce à son Skin Genome Projecttm exclusif, la plus grande base de données sur la beauté, au monde. Le Skin Genome Projecttm prend en compte les données suivantes afin d'élaborer des produits personnalisés pour les consommatrices :

L'efficacité de plus de 20 238 ingrédients destinés aux soins de la peau.

Des informations sur plus de 100 000 produits individuels (luxe, ordonnance, générique, etc.).

Plus de 20 millions de témoignages de personnes réelles.

Plus de 4 000 publications scientifiques.

La dureté de l'eau, le taux d'humidité, et l'indice UV de l'endroit où vous vivez.

PROVEN offre actuellement cinq produits personnalisés en fonction des besoins uniques des clientes. Cette ligne de produits comprend un Nettoyant pour la peau, personnalisé ; une Crème de jour, personnalisée ; une Crème de nuit, personnalisée ; une Crème de jour pour les yeux, personnalisée ; et une Crème de nuit pour les yeux, personnalisée. Les produits peuvent être achetés de manière pratique en tant que systèmes de soin, ou achetés séparément.

PROVEN était disponible uniquement aux États-Unis et au Canada, avant cette toute dernière expansion.

PROVEN est une société technologique qui met à profit la puissance du big data et de l'IA pour créer des produits de soins de la peau, personnalisés. Chez PROVEN, nous créons un mouvement mondial de soins autoadministrés, fondés sur la technologie et la personnalisation. Grâce à notre Skin Genome Projecttm exclusif, la plus grande base de données sur la beauté, au monde, nous avons analysé plus de 25 millions de témoignages de clientes, et 4 000 articles scientifiques relatifs à la peau, pour créer des produits de soins à la fois simples, personnalisés, et prouvés sur le plan clinique. PROVEN est un alun Y Combinator, et a remporté le prix 2018 MIT AI Technology Award. Pour en savoir plus, consulter www.provenskincare.com.

