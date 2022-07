Sage-ONF lance un cuir synthétique de silicone pour les intérieurs des véhicules de demain





Sage-ONF, un fournisseur de cuir synthétique possédant près de 29 ans d'expérience dans les domaines du design, du développement, de la fabrication et de la vente, lance la production en série du cuir synthétique en caoutchouc de silicone. L'usine de Sage-ONF a entamé la fabrication du cuir synthétique de silicone à Shanghai, en Chine.

À l'heure où l'exigence de plus en plus grande de la part des consommateurs persiste vis-à-vis de l'engagement envers la durabilité, cette nouvelle initiative - la fourniture d'un cuir synthétique de silicone, une solution produit innovante sans carbone ni pétrole, destiné aux aménagements intérieurs des véhicules d'aujourd'hui - est un premier pas, dans l'histoire de Sage-ONF, vers un développement durable. Reposant sur une conviction inébranlable tournée vers l'innovation en permanence et pratiques commerciales respectueuses de l'environnement, ce nouveau matériau évite l'utilisation de diméthylfurane (DMF) et de plastifiants.

« En rassemblant l'ensemble de nos compétences clés sous l'égide de Sage-ONF, nous comblons l'écart entre les attentes des consommateurs et les capacités des industries. Afin de proposer des alternatives qui sont à la fois respectueuses de l'environnement et visant à soutenir les efforts en faveur du bien-être des animaux dans le monde », a déclaré Robbie Lv, directeur général de Sage-ONF.

Sage et ONF apportent 74 années d'expérience à l'entreprise spécialisée en aménagements intérieurs de véhicules automobiles et une compréhension approfondie des tendances culturelles et des préférences en matière de design. Offrant ainsi un luxe inégalé et une sensation de douceur au toucher aux consommateurs, pour répondre à leurs exigences en termes d'aménagements intérieurs au service de la mobilité. Au-delà du toucher, les consommateurs peuvent être assurés de la longévité et facilité de nettoyage de leur intérieur?il suffit d'essuyer les taches avec un chiffon humide pour les enlever.

L'expérience prouve toutefois que les intérieurs doivent être assez durables pour pouvoir affronter les kilomètres et montrer une résistance exceptionnelle aux températures extrêmes. En effectuant des tests de résistance aux UV, à l'hydrolyse, aux fissures à froid et aux flammes, Sage-ONF garantit des intérieurs durables qui améliorent l'expérience du consommateur en matière de mobilité. Alors que beaucoup se prétendent supérieurs en matière de luxe ou de durabilité, Sage-ONF dépasse toutes les attentes dans ces deux domaines en utilisant des techniques sans solvant ni plastifiant pour créer une silicone opulente à très faible teneur en composés organiques volatils (COV).

« En nous servant de notre produit, notre processus et notre mission comme guide, nous sommes heureux de créer un cuir synthétique de silicone répondant aux exigences des aménagements intérieur des véhicules sans la fragilité, le poids supplémentaire, l'impact environnemental et la courte durée de vie connus du cuir », a confié pour sa part Mark Brezenski, vice-président ? Asie chez Sage, une société du groupe japonais Asahi Kasei. « Sage-ONF est fière de pouvoir fournir, dès à présent, les matériaux et solutions permettant d'agencer l'ntérieur des véhicules de demain aux équipementiers et aux consommateurs. »

Sage Automotive Interiors (www.sageautomotiveinteriors.com) est l'un des principaux fournisseurs de matériaux pour intérieur automobile dans le monde - sièges, surfaces de panneaux de portes et garnitures de toit - des fabricants d'équipements d'origine (FEO) automobiles. Ses bureaux et sites de production à travers le monde sont situés aux États-Unis, en Amérique du Sud, au sein de la région EMEA et en Asie. Les atouts majeurs dont dispose Sage : études consommateurs, durabilité et procédés innovants capables de résoudre les divers problèmes dont font l'objet les FEO. La vision de Sage est de continuer de maintenir sa place de leader sur le marché du design, du génie et de l'ingénierie, soutenue par des fabricants de renommée internationale. Sage Automotive Interiors est une filiale du groupe japonais Asahi Kasei.

