Redonner vie à la légende de New York?EIC réinitialise l'amélioration de la qualité de vie en milieu urbain





Le 18 juillet, un forum au sommet sur le thème "Finance écologique et avenir durable" s'est tenu dans le hall d'exposition de l'EIC à Hangzhou. Lors du séminaire, le professeur PAN Jiahua (membre de l'Académie chinoise des sciences sociales) a réalisé une analyse stratégique de la voie du développement économique durable de la Chine dans le cadre de sa vision ambitieuse ; le directeur de l'exploitation Matthew Gasmer (SFI) et Mme ZHAO Bingbing (London & Partners) ont inspiré les invités par leurs discours sur l'essor de la métropole financière de New York et l'évolution de la ville du brouillard de Londres vers la ville financière ; le président MA Jun (IFS) et le Dr. Li Zhiqing ( École d'économie, Université de Fudan ) ont expliqué l'importance et le développement futur de la finance verte en Chine et dans le delta du fleuve Yangtze, respectivement d'un point de vue professionnel. En outre, le directeur général FAN Hongyin ( NIO, région de Zhejiang ) a également exposé son point de vue sur les nouvelles entreprises énergétiques et l'innovation financière verte du point de vue de la mise en oeuvre industrielle.

Le Forum a présenté un aperçu de la finance verte et du développement durable pour tous. Cela est dû au fait que l'EIC, l'hôte de ce Forum au sommet, est également un praticien convaincu de la voie du développement vert. En tant que nouvelle micro-cité financière conçue avec des concepts avancés et des configurations de classe mondiale, EIC a adhéré au concept de conception du développement durable, a construit des bâtiments verts à faible émission de carbone, a poursuivi l'intégration harmonieuse de l'homme et de la nature et a encouragé le développement de la construction de bâtiments verts à faible émission de carbone dans EIC depuis le début de son positionnement.

L'année dernière, le "British European Innovation Accelerator", construit conjointement par G5, JIANGONG et IFC, a été installé dans le centre d'affaires européen afin de promouvoir la mise en oeuvre de projets de développement durable, "double carbone" et "vert". Cette année, dans le contexte où la finance verte est devenue le débouché du développement économique et où l'investissement ESG est devenu la principale tendance d'investissement sur le marché international, le centre d'affaires européen a créé le "Hall de réception ESG, Hangzhou".

Dans le même temps, EIC a reçu la pré-certification WELL Gold et la pré-certification LEED Gold. Lors de ce forum, les cadres supérieurs de WELL et de LEED ont également fait l'éloge d'EIC.

Communiqué envoyé le 19 juillet 2022 à 19:30 et diffusé par :