Lattice annonce un nouveau produit de gestion de la rémunération qui assurera la transparence des décisions de paie





La nouvelle offre simplifiera les activités de rémunération au sein d'une seule plateforme sécurisée, en intégrant les données sur le rendement et d'autres facteurs afin de permettre des stratégies de rémunération plus claires, équitables et fondées sur le rendement.

LONDRES, 19 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Lattice, le principal fournisseur de logiciels de réussite des employés qui permet aux chefs d'entreprise de construire des équipes engagées et très performantes et d'inspirer une culture de la réussite, a annoncé aujourd'hui le lancement de Lattice Compensation, une nouvelle offre de produits visant à établir un lien entre le rendement et la rémunération pour stimuler l'engagement et la fidélisation des employés. Lattice Compensation rationalisera les activités de rémunération au sein d'un carrefour centralisé et sécurisé, qui intègre de façon transparente les données sur le rendement des employés. Ainsi, les employés bénéficieront de davantage de clarté et de transparence en matière de décisions salariales, tandis que les employeurs pourront faire des choix plus équitables.

« En gestion des talents et fidélisation, la rémunération a toujours été un élément central », a affirmé Cara Brennan Allamano, directrice des ressources humaines chez Lattice. « Chez Lattice, nous voulons aider nos clients à mettre en oeuvre des stratégies globales axées sur les employés. Lattice Compensation s'impose telle une évolution naturelle de cette mission, apportant de nouveaux niveaux d'efficacité, de clarté et de facilité à une situation historiquement complexe, sujette aux erreurs et intensive en main-d'oeuvre pour les équipes des RH. »

Une convergence de facteurs, y compris un changement dans le marché du travail, une main-d'oeuvre de plus en plus répartie et une hausse de l'inflation, fait évoluer les attentes en matière de transparence de la rémunération des employés, tandis que les entreprises continuent de se concentrer sur la gestion efficace de la rémunération des employés. Pour demeurer concurrentielles tout en évoluant dans un contexte économique incertain, les entreprises devront mettre en oeuvre des stratégies de rémunération dynamiques qui leur permettent d'être souples et de récompenser les employés les plus performants, tout en prévoyant des vérifications et des conseils qui garantissent que les pratiques de rémunération sont équitables, claires et axées sur les données.

Lattice Compensation permet aux équipes RH de laisser derrières elles les processus manuels et feuilles de calcul compliquées. En simplifiant la configuration et le lancement des cycles de rémunération et en créant des flux de travail traçables qui extraient facilement des données sur les performances, les décisions en matière de rémunération deviennent plus équitables et fondées sur des données que jamais. Elle permet également aux organisations, aux équipes et aux dirigeants d'établir des lignes directrices en matière de rémunération en utilisant les notes sur la performance, les ratios de rémunération et plus encore, ce qui permet d'accroître la clarté et l'uniformité dans l'ensemble de l'entreprise.

« À ce jour, notre processus de rémunération a été en grande partie manuel et intensif en main-d'oeuvre, tandis que les renseignements sensibles sont répartis sur de multiples plateformes et feuilles de calcul », a indiqué Bill Haig, vice-président des opérations chez GoodUnited. « Lattice Compensation a offert une solution de classe mondiale qui a consolidé tous nos processus en un seul endroit, en se servant des données sur la performance des employés pour créer une structure qui permet une plus grande clarté et transparence autour des cycles de rémunération. »

En recueillant des données sur les échelles de rémunération de l'entreprise, les budgets des équipes et plus encore dans un outil intuitif, Lattice Compensation fournira également aux managers et aux chefs d'équipe les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions en matière de rémunération et les communiquer avec transparence, ce qui est de plus en plus important pour les employés dans le nouveau monde du travail.

Lattice Compensation fonctionne au sein de la plus large plateforme Lattice et est conçue pour extraire directement les données pertinentes, en établissant des liens clairs entre les performances des employés et la rémunération et en mettant en oeuvre une approche plus holistique de la stratégie RH.

« Lattice Compensation relie vraiment tous les outils du produit global Lattice », a confié Dan Smolkin, directeur des ressources humaines chez Aurora Solar. « Alors que nous parlons du parcours d'un employé au sein de l'entreprise, le fait de pouvoir faire de la rémunération une autre partie du produit en fait un véritable succès. »

En savoir plus sur le nouveau produit Compensation de Lattice et rejoignez le programme d'accès anticipé ici . Vous pouvez également en apprendre davantage sur la façon de faire évoluer votre stratégie de rémunération ici et dans la bibliothèque Lattice .

À propos de Lattice :

Lattice est la plateforme de réussite des ressources humaines qui réunit l'ensemble des outils, des flux de travail et des données pour aider les dirigeants des organisations à créer des employés engagés et très performants et des cultures de la réussite. En combinant la gestion continue des performances à la définition d'objectifs, l'engagement des employés, la gestion de la rémunération, le développement de carrière et l'analyse des ressources humaines dans une seule et même solution unifiée, Lattice aide les équipes de gestion des RH, du personnel et des opérations à obtenir des informations qui permettent de créer des cultures enviables et d'obtenir des résultats commerciaux significatifs. Classée dans la liste Inc. 500 Fastest-Growing Private Companies deux années de suite et certifiée « Great Place to Work » par 99 % de ses employés, Lattice compte plus de 4 450 clients dans le monde, dont Slack, Monzo et Tide. Pour en savoir plus sur Lattice, consultez : www.lattice.com.

