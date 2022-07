FPI industriel Nexus annonce la distribution de juillet

Conseillers immobiliers GWL (CIGWL) a annoncé aujourd'hui avoir acquis six immeubles industriels de catégorie A (l'acquisition d'un septième devrait être conclue plus tard en 2022) dans une zone de croissance clé de la région du Grand Montréal. Cette...

Reprise des négociations pour : Société : Klimat X Developments Inc (FORMERLY: Earl Resources Ltd) Symbole à la Bourse de croissance TSX : KLX (FORMERLY: ERL.H) Reprise (HE) : 09 h 30 7/20/22 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou...