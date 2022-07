Avis aux médias - La ministre Bibeau se rend en Saskatchewan





OTTAWA, ON, le 19 juill. 2022 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, sera à Saskatoon (Saskatchewan), du 20 au 22 juillet, pour la Conférence annuelle des ministres fédérale, provinciaux et territoriaux de l'Agriculture.

La ministre Bibeau participera également au salon Ag in Motion et à diverses tables rondes de l'industrie.

Les renseignements sur la conférence de presse qui aura lieu à la fin de la réunion vous seront communiqués sous peu.

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

