Hawkmoon commence à forer sur Wilson

Hawkmoon Resources Corp. (CSE : HM; OTCQB : HWKRF; FSE : 966) (« Hawkmoon » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a commencé à forer sur sa propriété aurifère (« Wilson » ou la « Propriété »). La Propriété est située à environ quinze kilomètres à l'est de la ville de Lebel-sur-Quévillon, dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, au Québec. Hawkmoon a prévu un total de 3 000 mètres répartis sur dix trous de forage. (le « Programme de forage ») sur Wilson. La Société a engagé Faubert et Fils pour réaliser le Programme de forage. Faubert et Fils a été dépêché sur le site et se prépare à fretter le premier trou. Hawkmoon prévoit de forer dans les zones décrites dans le tableau 1.

Tableau 1 : Informations détaillées du Programme de forage

Trou de forage

Emplacement cible Quantité proposée de

trous de forages par cible Mètres proposés

par cible Toussaint 6 1 850 Toussaint est 1 400 Midrim 2 550 Limb nord 1 200 Total 10 3 000

Forages de Toussaint

Hawkmoon prévoit de forer trois (3) trous plus profonds (forage step-out) (de 350 à 400 mètres chacun) sur le site de Toussaint et trois (3) trous moins profonds (forage intercalaire) (de 150 à 250 mètres chacun). La figure 1 présente un aperçu des différents trous de forage proposés, d'anciens trous et des cibles de forage.

Le trou profond 1 (« E » ) est prévu pour tester une zone aurifère plus profonde à l'ouest du site. Cette zone aurifère a été interceptée à l'ouest par le sondage WIL 17-15 (4 m @ 6,84 g/t d'or, avec notamment 1,0 m @ 16,07 g/t d'or) et à l'est par le sondage VP 11-11 (3,0 m @ 33,20 g/t d'or, avec notamment 0,6 m @ 164,5 g/t d'or). Hawkmoon prévoit de forer le premier trou profond entre ces intercepts de forage précédents afin de tester la continuité de la minéralisation. Le trou profond 2 (« A ») est proposé pour prolonger cette zone aurifère plus profonde à l'est du VP 11-11.

Le trou profond final (« B ») proposé pour le site de Toussaint a deux objectifs. D'abord tester la minéralisation aurifère plus profonde plus à l'est et, ensuite, forer sous le trou moins profond prévu pour prolonger le HMW 21-09 vers l'est.

Hawkmoon a également prévu trois (3) trous moins profonds (de 150 à 250 mètres chacun). Le premier trou peu profond (« G ») vise à prolonger à la fois le HMW 21-08 (3,0 m @ 11,25 g/t d'or). Le deuxième trou moins profond (« C ») devrait prolonger les intercepts HMW 21-09 (3,0 m @ 13,1 g/t d'or) vers l'est. Le dernier sondage à faible profondeur sur le site Toussaint (« X ») essaye de relier l'interception de HMW 21-01 (4,0 m @ 17,31 g/t d'or) à celle de HMW 21-08.

Trou de Toussaint est

Hawkmoon a prévu un (1) trou de 400 mètres de profondeur (« H »). Ce trou vise à tester et à approfondir une ancienne interception de 4,0 m @ 7,80 g/t d'or, avec notamment 1,0 mètre @ 21,4 g/t dans le VP 11-15. Cet ancien trou a presque abouti à une minéralisation positive. Hawkmoon prévoit donc de forer environ 40 mètres au sud-ouest de ce trou ainsi qu'en profondeur pour tester le potentiel de cette zone, comme indiqué sur la figure 1.

Trous de forage du Midrim

La Société a prévu deux (2) forages de prolongement pour le Midrim, comme indiqué sur la figure 2. Le premier de ces trous de forage (« M ») est proposé pour tester le prolongement de l'interception proche de la surface de HMW 21-24 (1,0 m @ 10 g/t d'or). Le deuxième trou de forage du Midrim (« Q ») est proposé pour prolonger l'interception à haute teneur de HMW 21-28 (1,0 m @ 83,6 g/t d'or).

Trou de forage du Limb nord

Hawkmoon prévoit de forer un (1) trou dans une nouvelle zone, le North Limb. (« Y »), comme indiqué sur la Figure 3. Ce trou de forage est le résultat fructueux du programme de tranchées réalisé par Hawkmoon début juillet. Dans ce programme, Hawkmoon a tracé un tuf volcanique cisaillé, altéré et localement bréchique sur une distance d'environ 300 mètres. Le forage se fera à proximité d'un intercept déjà foré dans le trou VP 94-51 (1,0 m @ 8,95ppm g/t d'or). La Société effectuera un forage au nord-est pour cibler deux cibles aurifères et forer sur environ 100 mètres latéralement à partir du contact volcanique : contact avec le gabbro.

Branden Haynes, président de Hawkmoon, déclare : « Le mois de juillet marque le début de notre période de travail estivale, et la Société attend des résultats positifs. L'objectif du Programme de tranchées est de prolonger une ancienne zone aurifère, en cherchant à creuser autour du contact entre les roches volcaniques et le gabbro et à examiner un ensemble d'anomalies PP à la signature favorable ».

À propos de Hawkmoon Resources

Hawkmoon se concentre entièrement sur ses deux projets aurifères au Québec. Le projet aurifère Wilson est situé dans l'une des plus grandes régions aurifères du monde, la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Le projet Wilson est accessible par des routes entretenues par le gouvernement et se trouve à proximité de la zone est de la ville de Lebel-sur-Quévillon. Le deuxième projet est situé dans le camp aurifère de Belleterre, au sud-ouest de Val-d'Or. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les documents déposés par la Société, disponibles à l'adresse suivante : www.sedar.com.

Personne qualifiée

Les renseignements de nature technique présents dans ce communiqué ont été révisés et approuvés par M. Thomas Clarke, P.Geo., Pr.Sci.Nat. M. Clarke est une personne qualifiée au sens du Règlement NI 43-101 et un directeur et le vice-président de l'exploration de Hawkmoon.

